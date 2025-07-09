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立陶宛評估重啟核電 計劃引進小型模組化反應爐

中央社／ 維爾紐斯9日專電

立陶宛政府近日批准能源部提出的提案，將全面評估發展核能的可行性，並已與專注於小型模組化反應爐（SMR）技術的義大利新創公司Newcleo展開合作，為重啟核能發展鋪路。

根據立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，立陶宛能源部表示，鑑於氣候變遷與能源安全的挑戰，並因應未來電力需求大幅成長，政府有必要評估建設新的、潔淨且可控的電力來源。根據能源部預測，國內用電需求將從2030年的24太瓦時（TWh），增至2050年的74太瓦時。

能源部長瓦伊丘納斯（Žygimantas Vaičiūnas）指出，立陶宛此次評估的重點是「小型模組化核反應爐」（SMR），並表示已成立政府專責工作小組，就技術、經濟與環保層面進行研究。

與此同時，瓦伊丘納斯宣布，立陶宛將與義大利公司 Newcleo簽署合作備忘錄，展開技術交流與合作評估。他指出，Newcleo正在開發第四代的小型核反應爐，並已有試點計畫和具體成果，技術具有相當潛力。

Newcleo也提出未來或可利用立陶宛已退役的伊格納利納（Ignalina）核電廠所產生的乏核燃料（指受過輻射照射、使用過的核燃料）作為新反應爐燃料來源。

伊格納利納核電廠是立陶宛唯一建於前蘇聯時期的核電廠，依立陶宛加入歐盟的協議，核電廠於2009年底除役，之後立陶宛高度仰賴進口電力。2012年舉行的新核電廠公投未能通過，使核能計畫多年停滯。

如今在能源轉型壓力與電力自主需求驅動下，立陶宛政府重新審視核能選項。根據能源部資料，未來國內可能建設容量達1.5GW（百萬瓩）的核能設施，以補足再生能源的間歇性不足。

瓦伊丘納斯強調，立陶宛將審慎評估所有可行能源方案，在兼顧永續與安全的前提下，為國家能源未來奠定基礎。

核能 核電 立陶宛

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