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白骨在廁所卻裝沒事？95歲母陳屍家中10年 日男稱1理由「不敢報警」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名60歲男子供稱自己有社交恐懼症，10年前發現母親死亡後，因無法與人對話，而不敢報案。示意圖，非新聞當事照。圖／新華社資料照
日本一名60歲男子供稱自己有社交恐懼症，10年前發現母親死亡後，因無法與人對話，而不敢報案。示意圖，非新聞當事照。圖／新華社資料照

日本發生一起離奇的「棄屍案」，警方在神戶市灘區的一處集合住宅內，發現一具性別、年齡皆不詳的白骨，並逮捕涉嫌遺棄屍體的60歲男子。經調查後發現，該遺體為嫌犯的95歲母親，男子被逮後才坦言「已知母親早在10年前就死亡」，並供稱自己患有社交恐懼症、無法與人溝通，才不敢報案。

根據MBS NEWS報導，今年6月下旬，日本警方在神戶市灘區的一處集合住宅廁所內，發現一具已白骨化的遺體，並逮捕一名涉嫌遺棄屍體的60歲男子宮脇武久。警方8日指出，經解剖及DNA鑑定後，確定該遺體為宮脇的95歲母親，死亡時間超過1年，死因尚待確認，但未見他殺痕跡。

宮脇被逮後向警方表示，大約在10年前，發現母親在廁所內沒了呼吸，身體冰冷且沒有反應，「即使是我這種外行人也知道她已經去世」。對於母親死亡已久卻無任何作為，宮脇供稱，「因為我患有社交恐懼症，無法與人交流，所以無法報案。」

讀賣電視台報導指出，宮脇武久沒有固定住處，也沒有工作。今年5月時，灘區區公所的職員發現宮脇在街上步行困難，檢查後發現他有骨折的情況，便將其帶往醫院治療。

然而，區公所職員在與宮脇對話的過程中卻發現異狀，他注意到宮脇始終避談母親的行蹤，為了確保其家人的安全，區公所便請警方到宮脇母親的住處進行確認。

警方在6月24日，前往宮脇母親居住的集合住宅進行搜索，發現屋內堆滿雜物、無處落腳，整間房子堪比「垃圾屋」，並於26日時，在廁所內發現一具無法辨識年齡和性別的白骨，進而展開調查。目前，警方仍持續調查宮脇與母親死亡的具體經過，以釐清案情。

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