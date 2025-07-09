開羅電信大樓火災4人死 電信網路證券服務大亂

7日晚間，位於埃及首都開羅的埃及電信大樓起火，火勢猛烈，消防隊無法迅速撲滅，電信網路服務受到嚴重干擾。8日證實已造成4人死亡和39人受傷。另埃及證交所也宣布當日暫停交易服務。

「埃及每日新聞報」（Daily News Egypt）報導，位於開羅市中心拉姆西斯區（Ramses）的「埃及電信大樓」（Telecom Egypt），於7日晚間發生嚴重火災。

報導說，雖然埃及電信公司配備安全措施和自動滅火系統，但火勢強度仍嚴重到消防隊無法迅速撲滅。火災後連續數小時內，大開羅地區數百萬人無法撥打電話，且固網和寬頻網路連線速度緩慢，甚至完全中斷。

根據全球網路觀察機構NetBlocks統計，7日火災發生後，埃及全國網路連線率，降至正常水準的約62%。

開羅省長辦公室8日表示，這場火災始於開羅拉姆西斯地區埃及電信大樓7樓。此座建物樓高共10層。救護車和消防車迅速趕到，並開始搭雲梯灑水搶救現場，另有安全人員封鎖周邊區域。

埃及國家電信管理局（National TelecommunicationsRegulatory Authority ，NTRA）8日證實，起火點在7樓的一個設備室內，因此導致開羅各地包括電話和網路在內的電信服務暫時中斷。

埃及通訊部長塔拉特（Amr Talaat）8日表示，大樓火勢已受到控制，所有電信服務正逐步恢復，惟火災已造成4人死亡，39人受傷，且傷者已都送至附近醫院治療。

據塔拉特指出，所有電信服務已都轉移到其他數個備用交換機，且電信服務可望在未來的24小時內完全恢復。

塔拉特還保證，多數省份的緊急警察、消防部門、救護車服務、麵包分發系統、機場、港口和其他基本設施等多數重要服務的通訊，目前都可正常運作，只有少數省份出現短暫中斷。

一名居住開羅市中心的民眾阿里（Ali）8日當地晚間告訴中央社，7日晚間可以從窗外看到開羅市中心濃煙滾滾。他的行動電話號碼隸屬於「Orange」電信公司，8日整日只有透過行動數據才能連上網路，但無法撥打或接聽電話。

另埃及證券交易所（Egyptian Exchange，EGX）8日宣布，由於通訊故障影響交易系統效率，且電子系統無法顯示價格和交易數據，故當日暫停交易服務。

埃及每日新聞報說，位於開羅市中心拉姆西斯廣場附近的埃及電信「拉姆西斯中心站」（RamsesCentral），是埃及電信營運商針對網際網路、語音和數據服務的主要互聯點。埃及4大電信營運商分別為Vodafone、Orange、WE和e&。

此外，拉姆西斯中心站擁有可連接國內外語音和數據的關鍵交換設備，每日處理埃及超過40%以上的國內和國際電信流量。