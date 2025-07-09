澳航又遭網路攻擊 逾百萬名客戶個資遭駭
澳洲航空公司（Qantas Airways）今天表示，逾百萬名客戶個人資料遭駭客未經授權存取，包含電話號碼、生日與住址，是澳洲近年來最大的網路攻擊行動之一。
路透社報導，澳航表示另有400萬名客戶的姓名與電子郵件地址在這場駭客攻擊中遭竊取。
在揭露上週的網路攻擊後，澳航今天說明，經去除重複紀錄後，被攻擊的資料庫涵蓋570萬名客戶的個資，低於原先公布的600萬筆受影響資料。
澳航透過聲明指出，沒有證據顯示任何一筆客戶個資被公開，公司也正積極監控情況。
澳航執行長哈德遜（Vanessa Hudson）說：「自攻擊發生後，我們採取一系列額外的網路安全措施，進一步保護客戶資料，並持續檢視事件的來龍去脈。」
這起資安事件是自2022年澳洲電信巨頭澳星通訊公司（Optus）與醫療保險公司Medibank被駭以來最受關注的網攻事件，當時的事件促使澳洲制定強制性的網路安全規範。
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