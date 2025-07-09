法國憂心日本甲蟲入侵 恐威脅逾400種植物

法國東部當局表示，一種具侵略性的昆蟲物種「日本金龜子」（Japanese Beetle）首次在法國本土被發現，憂心恐對400多種植物構成威脅。

官員說，7月1、2日分別在在法國東部城市米盧斯（Mulhouse）和聖伊波利特（Saint-Hippolyte）捕獲到這種昆蟲。兩市靠近法國與瑞士、德國邊境。

法國大東部大區（Grand-Est）官員說，這兩隻甲蟲可能隨著卡車，火車，或汽車進入法國。這個現象被稱為「搭便車」（hitch-hiking）。

這種原生於日本的昆蟲，自2014年首次在義大利現蹤，2017年在瑞士被發現，而靠近上述法國城市的瑞士巴塞爾（Basel）去年遭到甲蟲侵擾。

法國食品、環境及職業衛生安全局（ANSES）指出，日本金龜子對400多種植物構成威脅，2022年即警告此物種可能入侵法國。

日本金龜子不僅會威脅梅子樹、蘋果樹、葡萄、玉米、大豆、綠豆及蘆筍等栽培作物，也會侵襲樹木及玫瑰等觀賞性植物。

法國大東部大區政府表示，已經下令加強捕蟲器的監測，以及目視巡查，確保未來不會有其他日本甲蟲現蹤。

地方政府也呼籲民眾，若發現這種甲蟲即通報。

歐盟在2019年就將日本金龜子列入20種有害生物之一，並建議成員國撲滅以防止擴散，避免造成數十億歐元損失。