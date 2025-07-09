延續教宗百年傳統 良十四世入住別墅度假

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】延續教宗數百年傳統，良十四世前往教宗別墅過暑假！為期兩週，教宗良十四世將於岡道爾夫堡的巴貝里尼別墅度假，當地居民期盼再次感受祈禱鐘聲，以及來自教宗的探訪祝福。然而，教宗在度假期間仍有許多難題要思考，可能無法真正享受假期。

岡道爾夫堡教宗別墅

《國家天主教紀事報》報導，教宗良十四世於7月6日至20日為期兩週，將於岡道爾夫堡 (Castel Gandolfo) 的教宗別墅度假，以延續教宗的數百年傳統。事實上，岡道爾夫堡的教宗別墅屬於聖座房地產而享有治外法權，聖保祿六世、若望保祿二世與本篤十六世等教宗都曾前往該地度過夏季時光。

不過，前任教宗方濟各卻未將教宗別墅用於度假，反而於2014年開放別墅花園，並於2016年將教宗宮殿改建為博物館。對此，良十四世暑期停留期間，宮殿和花園將繼續向公眾開放，而其將住在另一座宮殿——巴貝里尼別墅。

如今，巴貝里尼別墅的泳池和網球場都已翻新，提供教宗對身體健康和體能訓練的需求。岡道爾夫堡市長德安吉利斯表示，教宗入住將使這座城市重新與教宗保持日常聯繫，而人民都想再次感受祈禱鐘聲，以及來自教宗的探訪祝福。

主持彌撒與沉思

《Aleteia》報導，良十四世將於7月13日與20日，以及8月17日的三鐘經祈禱期間，在宗座宮殿的陽台上給予主日祝福，並安排了三場公開彌撒，分別位於聖湯瑪斯教堂、阿爾巴諾大教堂和自由廣場。

然而，良十四世在度假期間仍有許多難題要思考。《天主教先驅報》指出，教宗將有更多時間思考人工智慧變革、關懷創造教義與主教會議制新程序等棘手問題，可能無法真正享受假期。

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