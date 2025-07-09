不局限冰島！ 科學家：冰川融化恐引發全球火山爆發

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】全球暖化加劇冰川消融，沉睡的火山恐再度噴發！一項研究表明，隨著氣候變遷加速冰川融化，使得底層火山岩漿庫的壓力被釋放，並導致全球火山爆發次數增加。專家強調，這種現象不局限於火山活動增加的冰島，也可能發生在南極洲與其他大陸地區。

冰川消融喚醒火山

《Gizmodo》報導，全球有數百座活火山潛伏在厚實冰川下，而近期一項研究表明，隨著氣候變遷加速冰川消融，這些火山可能甦醒並導致爆發次數增加。其中，西南極洲的情況特別令人擔憂，那裡至少有100座冰下火山已被發現，而全球暖化使該地區的冰川正迅速消失。

威斯康辛大學麥迪遜分校地質學家莫雷諾表示，隨著時間的推移，多次火山爆發的累積效應會導致溫室氣體的積聚，從而加劇長期全球暖化。對此，融化的冰川會引發火山噴發，而火山爆發反過來又導致冰川融化和全球暖化。

根據2020年研究，全球245座隱藏活火山位於冰川之下或距離冰川4.8公里以內，尤其自1970年代以來，冰島的火山活動因冰川消融而迅速增加。對此，這項研究是揭示冰川融化如何影響整個大陸火山活動的首批發現之一。

岩漿庫釋放壓力

《衛報》報導，研究數據表明，厚實冰蓋於2.6萬年至1.8萬年前抑制了火山爆發的規模，使得地表以下10至15公里處形成了大量岩漿庫。大約在1.3萬年前，冰蓋融化後使岩漿庫的壓力被釋放，液態熔岩中的氣體膨脹而造成爆炸性噴發。

莫雷諾指出，這種現象不局限於火山活動增加的冰島，也可能發生在南極洲與其他大陸地區，包括北美洲、紐西蘭和俄羅斯，都值得更多科學關注。

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