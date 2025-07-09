歐大旱連3月近半土地乾涸 英格蘭遇百年最乾春天

法新社分析今天公布的歐洲乾旱觀測站（European Drought Observatory）數據顯示，今年3月中旬以來，歐洲及地中海盆地持續乾旱，超過45%土地處於乾涸狀態。

這是2012年開始收集數據以來，此區如此廣闊的區域首次遭遇連續3個月以上的乾旱，加劇野火的風險。

今天夏季一開始，土耳其和希臘就發生一連串火災，3月中旬以來，這兩國各有72%和56%的土壤處於乾燥狀態。

希臘消防員5日表示，由於全國處於高溫強風，他們正高度戒備。

歐洲聯盟（EU）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）的乾旱觀測站指標（Drought Observatory Indicator）運用衛星影像來測量3個參數：降水量、土壤濕度和植被狀況，之後將調查結果分為3個乾旱等級：觀察、警告和警報，最後一個等級表示植被生長異常。

截至6月20日的歐洲乾旱觀測站（EDO）數據顯示，這個地區乾旱情形加劇，6月初以來，7%土壤處於警戒狀態，是3月中旬的兩倍。

東歐國家最為擔憂，烏克蘭和白俄羅斯今年的乾旱創下歷年同期最高紀錄，分別有31%和25%土地處於警戒狀態。

在歐洲西部，3月底以來，英國遭遇嚴重旱災，超過70%土地乾涸。官方氣象部門表示，英格蘭特別嚴重，經歷了「一百多年來最乾旱的春天」。

南歐方面，西班牙和葡萄牙基本上沒有遇到令人擔憂的乾旱，6月11日至20日間，僅有4%和不到1%的土地處於乾旱警戒狀態。

這比往年同期的乾旱警戒要低得多，2012年至2024年間，西班牙和葡萄牙平均分別有32%和27%土地土地處於乾旱警戒。

但這兩國在春季開始經歷了強降雨，包括西班牙瓦倫西亞（Valencia）地區的致命洪災。

法國上週末發生今年夏季的首場重大火災，法國氣象局（Meteo France）警告，「7月異常乾燥的植被」可能「助長野火爆發」。