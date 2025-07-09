快訊

大罷免投票在即守住「小笠原防線」？蔣萬安12字回應

關稅延後生效藏玄機？專家曝2因素「明年初」物價上漲才有感

銀行搶推美元優存背後藏2原因 各家利率方案一次看

歐大旱連3月近半土地乾涸 英格蘭遇百年最乾春天

中央社／ 巴黎8日綜合外電報導

法新社分析今天公布的歐洲乾旱觀測站（European Drought Observatory）數據顯示，今年3月中旬以來，歐洲及地中海盆地持續乾旱，超過45%土地處於乾涸狀態。

這是2012年開始收集數據以來，此區如此廣闊的區域首次遭遇連續3個月以上的乾旱，加劇野火的風險。

今天夏季一開始，土耳其和希臘就發生一連串火災，3月中旬以來，這兩國各有72%和56%的土壤處於乾燥狀態。

希臘消防員5日表示，由於全國處於高溫強風，他們正高度戒備。

歐洲聯盟（EU）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）的乾旱觀測站指標（Drought Observatory Indicator）運用衛星影像來測量3個參數：降水量、土壤濕度和植被狀況，之後將調查結果分為3個乾旱等級：觀察、警告和警報，最後一個等級表示植被生長異常。

截至6月20日的歐洲乾旱觀測站（EDO）數據顯示，這個地區乾旱情形加劇，6月初以來，7%土壤處於警戒狀態，是3月中旬的兩倍。

東歐國家最為擔憂，烏克蘭和白俄羅斯今年的乾旱創下歷年同期最高紀錄，分別有31%和25%土地處於警戒狀態。

在歐洲西部，3月底以來，英國遭遇嚴重旱災，超過70%土地乾涸。官方氣象部門表示，英格蘭特別嚴重，經歷了「一百多年來最乾旱的春天」。

南歐方面，西班牙葡萄牙基本上沒有遇到令人擔憂的乾旱，6月11日至20日間，僅有4%和不到1%的土地處於乾旱警戒狀態。

這比往年同期的乾旱警戒要低得多，2012年至2024年間，西班牙和葡萄牙平均分別有32%和27%土地土地處於乾旱警戒。

但這兩國在春季開始經歷了強降雨，包括西班牙瓦倫西亞（Valencia）地區的致命洪災。

法國上週末發生今年夏季的首場重大火災，法國氣象局（Meteo France）警告，「7月異常乾燥的植被」可能「助長野火爆發」。

希臘 葡萄牙 西班牙

延伸閱讀

中石化擬賣地 償還借款

遺產地有三七五租約 可減稅

高市成功爭取颱風農損救助 7/9起受理申報

西班牙奔牛節 1人遭頂傷7人輕傷

相關新聞

不局限冰島！ 科學家：冰川融化恐引發全球火山爆發

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】全球暖化加劇冰川消融，沉睡的火山恐再度噴發！一項研究表明，隨著氣候變遷加速冰川融化，使得底層火山岩漿庫的壓力被釋放，並導致全球火山爆發次數增加。專家強調，這種現象不局限於

延續教宗百年傳統 良十四世入住別墅度假

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】延續教宗數百年傳統，良十四世前往教宗別墅過暑假！為期兩週，教宗良十四世將於岡道爾夫堡的巴貝里尼別墅度假，當地居民期盼再次感受祈禱鐘聲，以及來自教宗的探訪祝福。然而，教宗在

全球第一款嬰幼兒瘧疾藥物 獲瑞士批准

國際製藥巨擘諾華集團（Novartis）今天表示，第一款針對新生兒和嬰幼兒設計的瘧疾藥物已取得瑞士衛生監管機關的批准，8...

野火肆虐南法 馬賽機場關閉、列車停駛

法國內政部部長表示，今天發生在南法的一場野火，迫使馬賽機場關閉、鐵路交通中斷，且火勢目前尚未全面獲得控制

義大利駭人事件！男闖機場跑道 「自願被吸入」飛機引擎身亡

義大利米蘭貝加莫國際機場（Bergamo International Airport）8日發生一起駭人事件，一名男子被吸...

外國人最想長住的日本地區出爐！不只東京大阪…鳥取、熊本竄升搶眼

根據日媒「LALISA」報導，日本外國人才求職平台「NINJA」近日公布「2025年外國人最想繼續居住的都道府縣」調查結果。調查對象為平台上開放履歷並願意接受企業聯繫的積極使用者，總人數達4萬9498人，結果顯示，「東京都」蟬聯首位，其次依序為福岡、大阪、愛知、神奈川與京都。值得注意的是，有三個地區排名明顯上升，分別是大阪府、鳥取縣與熊本縣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。