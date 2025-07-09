社群平台X稱印度下令封鎖路透帳號 控新聞審查制

社群平台X今天表示，印度政府上週直接下令X封鎖超過2000個帳號，其中包括2個屬於路透社新聞帳號，X公開痛批印度「持續存在新聞審查制度」。

路透社報導，印度用戶本月5日無法瀏覽兩個路透社新聞帳號@Reuters和@ReutersWorld，僅看到一則訊息說「為因應一項法律要求」，路透社帳號「在印度存取受限」。

路透社帳號6日晚間恢復運作，但其他帳號狀況不明。

X今天的聲明與印度新聞局（Press InformationBureau）發言人週末的說法互相矛盾。發言人當時說，沒有任何政府機構要求封鎖路透社帳號。

X在貼文中表示，「2025年7月3日，印度政府根據資訊科技法（Information Technology Act）第69A條規定下令X封鎖印度境內2355個帳號，其中包括@Reuters與@ReutersWorld等國際新聞機構帳號。不遵守規定可能面臨刑事責任。」

資訊科技法第69A條允許印度政府「為了印度的主權和完整、國防和國家安全利益」而阻擋公眾取得內容。根據這條規定發布的命令屬於機密。

X還說：「鑒於這些封鎖令，我們對印度持續存在新聞審查制度深感擔憂。X正探索所有可行的法律途徑。」

路透社無法確定這項封鎖要求具體針對哪些內容，以及帳號停權原因。

印度資訊科技部在聲明中表示，政府7月3日「沒有發布任何新的封鎖令」，但未說明是否在此日期之前發布過封鎖令。

資訊科技部說，印度政府無意封鎖任何知名國際新聞頻道，包括路透社，同時已於週末致函X，要求解除路透社帳號封鎖。

資訊科技部還說：「X不必要地利用程序中涉及的技術細節，並未解除對這些網址的封鎖。」

X在聲明中表示，在「公眾強烈抗議」後，印度政府已要求X恢復@Reuters和@ReutersWorld的權限。

路透社主帳號在全球擁有超過2500萬個跟隨者；帳號Reuters World則約有71.8萬個。

X長久以來與印度政府在內容刪除要求方面存在分歧。今年3月，X就一個新政府網站控告印度政府，指稱將內容刪除權限擴大至「無數」政府官員。此案仍在審理中。