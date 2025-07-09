全球第一款嬰幼兒瘧疾藥物 獲瑞士批准

國際製藥巨擘諾華集團（Novartis）今天表示，第一款針對新生兒和嬰幼兒設計的瘧疾藥物已取得瑞士衛生監管機關的批准，8個非洲國家預計很快就會開始投藥。

法新社報導，瘧疾是非洲國家一大死因。根據世界衛生組織（WHO）的數據，2023年全球有59.7萬人命喪瘧疾，非洲就占了95%。

世衛數據同時顯示，而上述死亡病例中，5歲以下兒童占約76%，也就是超過43.2萬人。

諾華嬰幼兒版的瘧疾治療藥物Coartem（也稱Riamet），是與專門研發抗瘧療法的日內瓦組織「瘧疾藥品創投」（Medicines for Malaria Venture, MMV）合作研製而成。

諾華集團發布聲明說：「過去從未有針對體重4.5公斤以下嬰幼兒設計的瘧疾療法，如今終於改觀。」

瑞士衛生監管機構這次批准的藥物，是為體重2至5公斤的嬰兒設計的劑量。

受瘧疾影響最重的非洲8個國家參與了瑞士這次的新藥批准流程。這8國分別為布吉納法索、象牙海岸、肯亞、馬拉威、莫三比克、奈及利亞、坦尚尼亞和烏干達。

根據世界衛生組織數據，2023年全球約有2億6300萬人確診過瘧疾。