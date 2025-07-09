快訊

延托真相／開好開滿搶招生 暑假師生比更高恐釀雙流失

大谷翔平第31轟寫道奇隊史 釀酒人怪物新人6局12K更狂

保證底薪4萬騙人到柬埔寨行詐！她臉書PO廣告「沒賺到錢」反被判刑3年2月

聽新聞
0:00 / 0:00

野火肆虐南法 馬賽機場關閉、列車停駛

中央社／ 馬賽8日綜合外電報導
法國馬賽市附近的一場山火因強風迅速蔓延。地方政府宣布暫停馬賽馬里尼亞訥機場的航班。 歐新社
法國馬賽市附近的一場山火因強風迅速蔓延。地方政府宣布暫停馬賽馬里尼亞訥機場的航班。 歐新社

法國內政部部長表示，今天發生在南法的一場野火，迫使馬賽機場關閉、鐵路交通中斷，且火勢目前尚未全面獲得控制。

法新社報導，法國南部近日來多處森林大火肆虐。歷經一波熱浪後，火勢在強風及乾燥植被助長下迅速蔓延，包括今天發生在法國第2大城馬賽以北的野火。

內政部長荷泰佑（Bruno Retailleau）今晚訪視當地消防人員時表示，若風勢如預期減弱，大火應該能在夜裡被控制住。

科學家指出，人為引發的氣候變遷正在增加極端高溫的強度、持續時間和發生頻率，而這樣的高溫會助長森林大火。

消防人員說，這場火勢起火點是馬賽以北佩納－米哈波（Pennes-Mirabeau）地區一輛開往機場的車輛，截至今晚已經延燒700公頃土地。

馬賽普羅旺斯機場（Marseille Provence Airport）發言人指出，大火造成的濃煙直竄天際，導致機場在中午過後關閉跑道。

這名發言人後來表示，機場會在晚間9時30分左右部分恢復開放，並表示有54個航班被取消，另有14個航班改道。

鐵路交通方面，法國國家鐵路公司（SNCF）的網站顯示，有十幾班進出馬賽的列車班次遭取消。

法國國家鐵路公司指出，往返馬賽的鐵路交通明天仍會「受到嚴重影響」。

荷泰佑表示，已有400人被疏散、63棟房屋受損，約12棟房屋被燒毀。他還說，約有100人受到輕傷，包括緊急救援人員。

馬賽普羅旺斯機場是法國第4大機場，僅次於巴黎近郊的戴高樂機場（Charles-de-Gaulle Airport）、歐利機場（Paris Orly Airport）及尼斯機場（NiceAirport）。

法國馬賽市附近的一場山火因強風迅速蔓延。 歐新社
法國馬賽市附近的一場山火因強風迅速蔓延。 歐新社

法國馬賽市附近，一架直升機正在向因強風而迅速蔓延的野火灑水。 歐新社
法國馬賽市附近，一架直升機正在向因強風而迅速蔓延的野火灑水。 歐新社

機場 法國

延伸閱讀

台鐵二水至林內暴雨一度雙向停駛 30輛遊覽車接駁

馬祖南竿機場下午3時暫關場 1疏運軍機返航松山

影／金門機場人潮仍爆滿 上千滯留旅客盼增軍機加班機

駭美疫苗機密遭FBI通緝？陸男米蘭機場被捕

相關新聞

義大利駭人事件！男闖機場跑道 「自願被吸入」飛機引擎身亡

義大利米蘭貝加莫國際機場（Bergamo International Airport）8日發生一起駭人事件，一名男子被吸...

野火肆虐南法 馬賽機場關閉、列車停駛

法國內政部部長表示，今天發生在南法的一場野火，迫使馬賽機場關閉、鐵路交通中斷，且火勢目前尚未全面獲得控制

外國人最想長住的日本地區出爐！不只東京大阪…鳥取、熊本竄升搶眼

根據日媒「LALISA」報導，日本外國人才求職平台「NINJA」近日公布「2025年外國人最想繼續居住的都道府縣」調查結果。調查對象為平台上開放履歷並願意接受企業聯繫的積極使用者，總人數達4萬9498人，結果顯示，「東京都」蟬聯首位，其次依序為福岡、大阪、愛知、神奈川與京都。值得注意的是，有三個地區排名明顯上升，分別是大阪府、鳥取縣與熊本縣。

馬克宏又遭妻子無視？伸手欲扶她下機 懸空7秒後默默收回

每日郵報（Daily Mail）8日報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與夫人布莉姬（Brigitte...

騎士於知名景觀道路遭棕熊攻擊身亡 羅馬尼亞20年來近30人命喪熊手

羅馬尼亞中部阿爾傑什郡（Arges）傳出一起致命野生動物攻擊事件，一名機車騎士在穿越喀爾巴阡山脈（Carpathian Mountains）著名景觀道路傳斯法伽若散公路（Transfagarasan）時，不幸遭棕熊襲擊，並被拖下山谷。當局證實男子已身亡，這是該國近年頻傳的熊害事故之一。

搭機手提行李規格放寬 專家曝「3步驟」善用空間、避開超重罰款

暑假旅遊旺季開跑，許多民眾選擇搭飛機探索世界各地。不過在通膨持續壓力下，旅費開支成為許多人的考量重點。為省下高額托運費，不少人選擇「一個小包就出國」，而廉價航空Ryanair（瑞安航空）近日也宣布了將手提小包尺寸限額擴大20%的好消息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。