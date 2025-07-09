野火肆虐南法 馬賽機場關閉、列車停駛

法國內政部部長表示，今天發生在南法的一場野火，迫使馬賽機場關閉、鐵路交通中斷，且火勢目前尚未全面獲得控制。

法新社報導，法國南部近日來多處森林大火肆虐。歷經一波熱浪後，火勢在強風及乾燥植被助長下迅速蔓延，包括今天發生在法國第2大城馬賽以北的野火。

內政部長荷泰佑（Bruno Retailleau）今晚訪視當地消防人員時表示，若風勢如預期減弱，大火應該能在夜裡被控制住。

科學家指出，人為引發的氣候變遷正在增加極端高溫的強度、持續時間和發生頻率，而這樣的高溫會助長森林大火。

消防人員說，這場火勢起火點是馬賽以北佩納－米哈波（Pennes-Mirabeau）地區一輛開往機場的車輛，截至今晚已經延燒700公頃土地。

馬賽普羅旺斯機場（Marseille Provence Airport）發言人指出，大火造成的濃煙直竄天際，導致機場在中午過後關閉跑道。

這名發言人後來表示，機場會在晚間9時30分左右部分恢復開放，並表示有54個航班被取消，另有14個航班改道。

鐵路交通方面，法國國家鐵路公司（SNCF）的網站顯示，有十幾班進出馬賽的列車班次遭取消。

法國國家鐵路公司指出，往返馬賽的鐵路交通明天仍會「受到嚴重影響」。

荷泰佑表示，已有400人被疏散、63棟房屋受損，約12棟房屋被燒毀。他還說，約有100人受到輕傷，包括緊急救援人員。

馬賽普羅旺斯機場是法國第4大機場，僅次於巴黎近郊的戴高樂機場（Charles-de-Gaulle Airport）、歐利機場（Paris Orly Airport）及尼斯機場（NiceAirport）。

法國馬賽市附近的一場山火因強風迅速蔓延。 歐新社