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義大利駭人事件！男闖機場跑道 「自願被吸入」飛機引擎身亡

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
義大利米蘭貝加莫國際機場8日發生男子疑似自願進入西班牙廉航Volotea的空巴A319型飛機引擎後身亡，導致機場航班起降一度全面暫停。圖為同型飛機，非文中事故班機。路透 / Imago Images
義大利米蘭貝加莫國際機場8日發生男子疑似自願進入西班牙廉航Volotea的空巴A319型飛機引擎後身亡，導致機場航班起降一度全面暫停。圖為同型飛機，非文中事故班機。路透 / Imago Images

義大利米蘭貝加莫國際機場（Bergamo International Airport）8日發生一起駭人事件，一名男子被吸進飛機引擎後身亡，導致機場航班起降一度全面暫停。根據警方說法，該名男子疑似自行跑上跑道，隨後自願進入飛機引擎。

天空新聞與太陽報報導，機場發言人指出，這名35歲男子既不是乘客，也不是機場員工。目擊者表示，該名男子駕車逆向開進機場航廈，隨後下車跑進班機到達區，並朝通往跑道的緊急出口奔去，直接衝向正準備起飛的一架空中巴士A319型飛機引擎。雖然警方與機場保全曾試圖追趕，但未能將他攔下。

根據報導，男子進入了西班牙廉價航空Volotea原定飛往西班牙奧維耶多（Oviedo）的V73511班機引擎。機場表示，當地時間上午10點20分至正午期間，航班起降作業因「滑行道發生問題」暫停。

警方正就此案展開調查，而航班已恢復運作，V73511也經安排重新起飛、前往目的地。義媒報導，被吸進飛機引擎的男子是現年35歲的建築工人魯索（Andrea Russo）。消息人士透露，「儘管仍在調查中，目前最被採信的假設是，這是一場蓄意行為，也就是一起有預謀的自殺事件。」

檢察官表示，正在調查此人是否與機場或航空業有任何關聯，並指他開到機場的車內裝滿各種物品，但目前尚未發現任何能解釋其行為的線索。

Volotea航空公司在「 X」發出聲明，證實了這起事故。聲明指出，「一名未登機、亦與本公司無關的人士嚴重受傷，154名乘客與6名機組人員皆平安，我們正竭盡所能支持受影響的乘客與機組人員，提供心理協助，同時與義大利當局密切合作。」

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