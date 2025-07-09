外國觀光客「短褲+拖鞋」衝富士山？山難頻傳…日政府收費遏止亂象

根據日媒「弁護士JPニュース」報導，富士山靜岡縣登山路線將於7月10日開放至9月10日為止，登山者須支付每人4000日圓（約新台幣800元）的通行費與入山費。此舉是為了遏止無裝備的「輕裝登山」亂象，減少山難發生。

與去年已實施類似措施的山梨縣一樣，靜岡縣這次也針對從富士宮、御殿場與須走等路線的登山客收取費用。收費與管制範圍從五合目起，雖然每日人數尚未設限，但已明確希望藉此提高登山秩序與安全性。五合目之後為高海拔區域，氣候變化劇烈、風勢強勁，若未有完善裝備，登山風險極高。

但開山首週，富士山就出現外籍登山者山難事件。4日，一名60多歲美國男子在七合目附近露營時身體不適求救；隔日，另有外籍女子在寶永火口附近失聯。雖未釐清是否因裝備不當所致，但無裝備、輕忽氣候變化的外國觀光客愈來愈多，已引發日本輿論關注。

警察廳最新統計指出，2024年上半年外國人登山遇難案件共99件、135人，為歷年第二高，其中富士山山難者就高達83人，較近五年平均增加逾六成。雖然富士登山官方網站已提供中、英、韓、日等語言資訊和影片，提醒登山注意事項與裝備準備，但許多觀光客仍以短袖短褲甚至拖鞋嘗試登頂。有關當局呼籲，不論國籍，登山者應具備基本裝備並注意相關風險，將富士山視為「美麗但嚴峻」的自然地景，才能真正安心體驗日本第一高峰之美。