外國人最想長住的日本地區出爐！不只東京大阪…鳥取、熊本竄升搶眼

根據日媒「LALISA」報導，日本外國人才求職平台「NINJA」近日公布「2025年外國人最想繼續居住的都道府縣」調查結果。調查對象為平台上開放履歷並願意接受企業聯繫的積極使用者，總人數達4萬9498人，結果顯示，「東京都」蟬聯首位，其次依序為福岡、大阪、愛知、神奈川與京都。值得注意的是，有三個地區排名明顯上升，分別是大阪府、鳥取縣與熊本縣。

大阪府從去年第4名攀升至第3，分析認為與2025年大阪‧關西萬博帶動的外國人力需求增加，以及留學生數量大幅上升（年增33.7％）有關。此外，大阪原本就擁有相對開放的生活環境與多元文化氛圍，對外國人較具吸引力。

鳥取縣則從第30名一口氣躍升至第14名，進步16個名次，成為黑馬。雖然當地工作機會相對較少，但近年大力推動多元共生、加強與外籍人力的就業媒合，例如農業與IT業界實習制度、媒合留學生與當地企業的「GLOCAL TOTTORI」活動等，展現出高度熱忱與接納，獲得許多外國人認同。

至於熊本縣，則受惠於台灣半導體大廠台積電（TSMC）進駐所帶來的產業鏈效應與高薪職缺，排名從去年的第21位升至第14位，亦顯示外國人對產業前景與生活發展的考量。調查單位「Global Power」指出，隨著日本勞動人口持續減少，外國人不僅是補充勞力，更是內需、納稅與地方經濟活化的重要角色。希望此份報告能成為地方政府改善外國人居住環境的重要參考依據。