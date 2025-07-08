西班牙法國野火延燒 數萬人受影響

中央社／ 西班牙克塞爾塔/法國那邦8日綜合外電報導

歐洲南部持續受極端高溫影響，西班牙法國兩地陸續爆發森林野火，數萬居民受到波及。

路透社報導，西班牙東北部加泰隆尼亞自治區（Catalonia）塔拉戈納省（Tarragona）爆發大規模野火，延燒近3000公頃，火勢仍未完全控制住。當局已下令逾1萬8000名居民留在室內，並緊急撤離數十人。

大火於昨日清晨自塔拉戈納省的偏遠山區爆發，強風與崎嶇地形阻礙救火行動。風速一度飆至每小時90公里，增加撲救難度，目前已有逾300名消防員與軍方部隊持續投入救援。

附近村民則徹夜難眠，76歲居民韋勒達（Rosa Veleda）表示：「我們非常害怕、哭聲不斷，因為火已經燒到家門口了。昨晚風把火和煙吹過來，我們根本無法離開房子。太可怕了，從來沒見過這種情況。」

當局則稱已成功攔阻大火越過埃布羅河（Ebro River），避免災情擴大。

法新社報導，法國南部那邦（Narbonne）爆發森林大火，火勢迅速延燒，面積達2000公頃。大火導致通往西班牙的A9高速公路一度封閉，部分居民被迫緊急撤離。超過1000名消防員通宵奮戰，火勢仍未完全受控，已有6戶人家受損。

起火點位於那邦南方一處酒莊，因熱浪過後植被乾燥，加上強風助長，火勢迅速擴散。目擊者表示，火焰高達數十公尺，稱從未見過如此規模的大火。

氣象單位指出，西班牙6月創下歷史最高溫紀錄，法國則剛結束為期16天的熱浪，與2003年造成上萬人死亡的熱浪同樣嚴重。

科學家表示，人類引發的氣候變遷使極端高溫的強度、時長及頻率增加，導致更多森林火災。

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