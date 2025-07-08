整頓治安 菲律賓新警察總長：撥911警5分鐘到場

菲律賓不時傳出外國人被搶劫的新聞報導，為整頓治安，剛上任不久的菲律賓警察總長歡迎民眾多加利用911熱線，警察將在5分鐘內馳抵提供協助。

菲律賓警察總長托瑞（Nicolas Torre III）今天在位於奎松市（Quezon City）的菲律賓國家警署（PNP）總部，與外媒派駐菲律賓的記者會面，簡報近日重大案件進展以及整體治安情況。

托瑞自6月2日就任以來，大力宣導911警察求助熱線，民眾撥打即直接連線所在城鎮的指揮中心，由地方指揮中心聯絡案發地點派出所，通報在附近巡邏的警員在5分鐘時間內到場。

他說：「我們正在推行多項計畫，如5分鐘反應時間、增加警察能見度等，最重要的是，我們逮捕了很多犯罪分子。」

自從去年10月以來，大馬尼拉地區發生多起外國人遭到扒竊、搶劫與詐騙的事件，也有台灣人受害。

今年5月，兩名頭戴安全帽的歹徒即假冒送餐員，闖入一家日本餐廳搶劫；6月27日，一名自稱是日本大使館人員的日本人，被人持槍劫走錢包。

但5分鐘反應時間措施也已初見成效，6月26日晚間，一家商場外發生槍擊事件，警方在5分鐘內到場，逮捕了來不及逃走的兩名中國籍嫌犯。

托瑞在911熱線指揮中心，向外媒記者展示了5分鐘反應時間的執行成果，一名女記者在隨機「報案」後，警察在3分鐘內就趕到現場，並透過警察隨身執法記錄器看到整個過程。

另一方面，托瑞也提及新的掃毒政策，即以尊重人權與法治的方式抓捕嫌犯，而不是私下處決可疑涉毒者。

托瑞說，自從總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任以來，掃毒相關單位包括緝毒署、軍警、海防隊等，計已查獲市價超過450億披索（約新台幣232億元）的毒品，遠高於前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）時代的140億披索。