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「全租房貸款」恐成打房漏洞 韓政府研議再祭禁令

中央社／ 首爾8日專電

為消弭房市過熱現象，韓國政府宣布限制持有房產者貸款買房等措施；但經調查，首爾市內約4成房地產交易是透過「傳貰租房」（全租房）貸款的差額投資，可能成為打房漏洞。

中央日報引述國會議員秋慶鎬辦公室提供資料報導，今年1到5月首爾地區房地產交易約40.72%屬於利用傳貰保證金買房。傳貰租房是房客向房東預繳高額保證金，換取免月租金居住權的韓國特有租房型態。

傳貰貸款尚不受到住房貸款最高6億韓元（約新台幣1280萬元）的限制，已經擁有房產者雖不能貸款買房，但能透過選擇售價與傳貰租賃價差較小的房屋，在購入房產之前或之後立刻找好傳貰租客，透過傳貰貸款大大減少買房的負擔金額。

據KB國民銀行發表的6月全國住宅價格動向報告，首爾公寓傳貰貸款成數可達53%，許多意見認為，部分高額傳貰物件，正是造成首爾房地產價格上升的原因。

韓國政府在6月27日發表的貸款限制措施中，將傳貰貸款最高保證比例從9成降低至8成，以及增加附帶條件，但目前看來仍未能遏制差額投資的熱度，報導指出，韓國金融當局正在考慮強化對傳貰貸款的限制。

許多買不起房的韓國民眾會透過申請傳貰貸款，省下月租金儲蓄，若為打房限制傳貰貸款，可能導致房東不再選擇以傳貰方式、改以月租方式出租房子，但收取高額月租金，導致租房的民眾住房成本上升，形成惡性循環。

南韓 房貸 首爾

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