騎士於知名景觀道路遭棕熊攻擊身亡 羅馬尼亞20年來近30人命喪熊手

羅馬尼亞中部阿爾傑什郡（Arges）傳出一起致命野生動物攻擊事件，一名機車騎士在穿越喀爾巴阡山脈（Carpathian Mountains）著名景觀道路傳斯法伽若散公路（Transfagarasan）時，不幸遭棕熊襲擊，並被拖下山谷。當局證實男子已身亡，這是該國近年頻傳的熊害事故之一。

根據「路透社」報導，初步調查顯示，當地遊客目擊後報案，警消抵達現場時，已無法挽回騎士生命。警方尚未公布死者身分。

羅馬尼亞環境部統計，過去20年來已有近30人死於熊襲。該國目前棕熊數量估計高達1萬至1.3萬隻，為歐盟之最。雖然去年國會已將年度獵殺限額翻倍至481隻，試圖控制族群規模、降低熊群進入市區尋食風險，但成效有限。

野生動物專家指出，棕熊攻擊事件增加，與人類活動息息相關，包括森林砍伐、道路建設與氣候變遷導致棲地萎縮，迫使野生動物更頻繁接近人類聚落。

此外，城市邊緣垃圾處理不善也讓熊群趨之若鶩。專家呼籲政府應強化防範措施，例如架設電網、妥善管理廚餘與垃圾，避免悲劇一再重演。