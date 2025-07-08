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西班牙奔牛節 1人遭頂傷7人輕傷

中央社／ 西班牙班普羅納8日綜合外電報導

西班牙北部班普羅納巿聖佛明節昨天進入第2天，數以千計群眾為已有數百年的傳統而在狹窄中世紀街道上與牛同奔，其中1名男子遭牛頂傷、7人受到輕傷。

路透社報導，班普羅納巿（Pamplona）緊急服務部門發言人沒有透露被牛頂傷男子的身分，只表示他年紀超過25歲，右側腋窩下方受傷。

發言人說：「他目前情況穩定，仍在接受觀察。」

另外7人受到瘀傷和挫傷，有些傷勢位在肩部和頭部。

在聖佛明節（San Fermin）的「奔牛」（encierros）活動中，好鬥的公牛被放進街道後，會一路奔入鬥牛場。數以百計參與者與牛一同奔跑，其中許多人依循傳統身穿白T恤、繫紅巾。

在今天上午的活動中，其中一頭牛奔跑時突然停下，並衝向跑者，場面一度緊張。

每年7月初舉行、為期一週的這項節慶因美國大文豪海明威（Ernest Hemingway）1926年小說「太陽依舊升起」（The Sun Also Rises）而聞名於世。

海明威 美國 西班牙

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