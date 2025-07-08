搭機手提行李規格放寬 專家曝「3步驟」善用空間、避開超重罰款

暑假旅遊旺季開跑，許多民眾選擇搭飛機探索世界各地。不過在通膨持續壓力下，旅費開支成為許多人的考量重點。為省下高額托運費，不少人選擇「一個小包就出國」，而廉價航空Ryanair（瑞安航空）近日也宣布了將手提小包尺寸限額擴大20%的好消息。

根據「每日郵報」報導，歐洲廉航瑞安航空依照歐盟的新規，允許旅客免費攜帶一件放在座位前方的小型隨身行李，尺寸從原本的40×25×20公分調整為「40×30×20公分」，等於多出五公分寬度空間，讓旅客有更多打包彈性。

不過專業打包顧問湯姆（Tom Schott）提醒，空間變大不代表能「塞更多」，而是應「更聰明」地整理行李。他接受「Irish Mirror」訪問時表示：「正確使用這些額外空間，比一味塞入更多衣物更重要。好好整理行李，是讓它通過登機門的關鍵。」

1.放一塊剛好大小的厚紙板當作內部支架：可保持包包挺立、不變形，避免鼓起被地勤盯上。

2.使用密封袋分類收納物品：能保護易碎品，也讓空間利用更有效率。

3.將硬盒放中間，外圍以衣物保護：可安全裝下充電器、轉接頭、洗漱用品，降低滲漏與撞壞風險。