搭機手提行李規格放寬 專家曝「3步驟」善用空間、避開超重罰款

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聯合新聞網／ 綜合報導
手提行李箱的大小通常限制在長寬高總和不超過115公分。示意圖／ingimage
手提行李箱的大小通常限制在長寬高總和不超過115公分。示意圖／ingimage

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根據「每日郵報」報導，歐洲廉航瑞安航空依照歐盟的新規，允許旅客免費攜帶一件放在座位前方的小型隨身行李，尺寸從原本的40×25×20公分調整為「40×30×20公分」，等於多出五公分寬度空間，讓旅客有更多打包彈性。

不過專業打包顧問湯姆（Tom Schott）提醒，空間變大不代表能「塞更多」，而是應「更聰明」地整理行李。他接受「Irish Mirror」訪問時表示：「正確使用這些額外空間，比一味塞入更多衣物更重要。好好整理行李，是讓它通過登機門的關鍵。」

專家提供打包的3個步驟：

1.放一塊剛好大小的厚紙板當作內部支架：可保持包包挺立、不變形，避免鼓起被地勤盯上。

2.使用密封袋分類收納物品：能保護易碎品，也讓空間利用更有效率。

3.將硬盒放中間，外圍以衣物保護：可安全裝下充電器、轉接頭、洗漱用品，降低滲漏與撞壞風險。

湯姆最後強調，掌握好以上打包原則，提前在40×30公分區域攤開所有物品再進行打包，能清楚看見什麼該帶、什麼裝不下，避免臨時增減。

紙箱 背包客 行李箱 飛機

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