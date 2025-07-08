熱浪來襲 希臘雅典衛城部分區域暫時關閉

希臘文化部今天宣布，由於熱浪來襲，該國最著名古蹟雅典衛城（Acropolis）部分區域將在下午暫時關閉，以保護遊客。

法新社報導，文化部發布聲明表示，受到高溫影響，為「保護工作人員和遊客安全」，衛城部分區域將於當地時間下午1時至5時（格林威治時間10時至14時）關閉。

本月6日開始、預計持續4天的熱浪，是6月底以來席捲希臘的第2波。今天的氣溫預計將達攝氏（下同）42度，雅典市區最高溫則為38度。明天的氣溫也將接近這個水準。

擁有2500年歷史的衛城建造在能俯瞰雅典的岩盤上，因此幾乎沒有遮蔭。這個知名景點每日吸引數以萬計遊客造訪，去年累計約450萬名遊客，較2023年增加逾15%。