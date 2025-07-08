尼泊爾洪災摧毀對中國邊境橋梁 1死17人失蹤
尼泊爾政府官員表示，豪雨引發的洪水淹沒1座喜馬拉雅山脈山谷，沖走18人，並摧毀1座通往中國的重要邊境橋梁。
法新社報導，拉蘇瓦（Rasuwa）當地官員證實，波特科西河（Bhotekoshi river）的洪災導致1人喪生，另有17人下落不明。
今天早上的暴雨也沖毀當地1座連接尼泊爾與中國的主要橋梁。
尼泊爾災難風險管理機構（National Disaster RiskReduction and Management Authority）官員表示，失蹤者包括11名本國人與6名中國人。
6月至9月，南亞地區經常發生致命洪水和土石流。專家表示，氣候變遷正加劇這些天災。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言