尼泊爾洪災摧毀對中國邊境橋梁 1死17人失蹤

尼泊爾政府官員表示，豪雨引發的洪水淹沒1座喜馬拉雅山脈山谷，沖走18人，並摧毀1座通往中國的重要邊境橋梁。

法新社報導，拉蘇瓦（Rasuwa）當地官員證實，波特科西河（Bhotekoshi river）的洪災導致1人喪生，另有17人下落不明。

今天早上的暴雨也沖毀當地1座連接尼泊爾與中國的主要橋梁。

尼泊爾災難風險管理機構（National Disaster RiskReduction and Management Authority）官員表示，失蹤者包括11名本國人與6名中國人。

6月至9月，南亞地區經常發生致命洪水和土石流。專家表示，氣候變遷正加劇這些天災。