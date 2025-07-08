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嚴重恐失明！英國急召回逾萬瓶抗過敏眼藥水：疑是製程瑕疵

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒，眼藥水是藥品，不是保養品，不宜過度使用。示意圖／ingimage
專家提醒，眼藥水是藥品，不是保養品，不宜過度使用。示意圖／ingimage

英國藥品監管機構MHRA近日發布緊急通報，宣布召回一批市售的抗過敏眼藥水，原因為產品製程疑涉無菌瑕疵，導致細菌污染，最嚴重恐釀眼睛永久損傷甚至失明。

根據「每日郵報」報導，此次召回對象「Zaditen 0.25mg/ml」（立敏停）眼藥水，為處方用藥，主要用於治療季節性過敏反應，如花粉熱所引起的眼睛紅腫、癢感及流淚等症狀。該產品由法國製藥商 Laboratoires Théa 製造，回收批號為「4V64」，有效期限至2026年9月30日，單瓶容量5毫升。

MHRA指出，目前尚未接獲有民眾因此藥出現不良反應或健康受害的通報，但為防範未然，仍決定主動回收該批號產品。藥品可能於製造過程中受到污染，使用後易引發細菌性結膜炎（俗稱「紅眼症」）或角膜、眼瞼發炎等症狀，若未及時治療，進一步恐導致角膜潰爛或穿孔，進而造成視力喪失。

結膜炎具高度傳染性，症狀包括雙眼紅腫、癢痛、異物感與灼熱感，嚴重者甚至可能波及整片角膜。MHRA提醒患者，若出現眼部不適或對該產品有所疑慮，應儘速就醫。所有不良反應亦應通報至該國「黃卡計畫」（Yellow Card Scheme），該計畫自1960年代實施至今，允許民眾與醫護人員通報疑似與藥品有關的不良事件，作為是否調整警語或下架的依據。

Zaditen眼藥水為英國夏季常用藥物，3歲以上兒童及成人皆可使用，每日最多兩次。隨著英國近期花粉濃度飆升，許多過敏患者正值高峰期使用眼藥水緩解症狀，此時爆出回收事件，引發廣泛關注。

醫界提醒，製造無菌眼用藥需高度環境控管，若監控系統失效，極易引進致病菌，構成安全風險。

除了藥物控制，英國國民保健署（NHS）也建議花粉熱患者可透過日常措施減緩過敏，例如鼻孔周圍塗抹凡士林、配戴包覆式太陽眼鏡阻擋花粉、回家後立刻沐浴與換衣，以減少過敏源殘留。

儘管花粉熱本身不致命，但對於同時患有氣喘的民眾而言，一旦引發氣喘發作，仍有潛在生命危險。醫師呼籲民眾慎選用藥，並遵循醫療建議，避免不當使用眼藥而帶來後遺症。

英國 過敏原 過敏反應

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