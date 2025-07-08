日本百日咳疫情延燒 單周新增3353病例創7年來新高

日本的百日咳疫情持續延燒，官方統計，截至6月29日的一周，日本全國醫療機構通報的百日咳患者數量增加3353人，較前一周增加142人，為2018年採用現行統計方式以來新高。

日本放送協會（NHK）報導，百日咳是一種傳染病，會引發持續性劇烈咳嗽，尤其是出生未滿6個月的嬰兒感染後，有引發重症且死亡之虞。

日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）也統計各地區新增病例數，分別為東京都234人、埼玉縣229人、神奈川縣163人、茨城縣154人、新潟縣140人等。

截至6月29日，日本今年百日咳患者數已達3萬9672人。

另外，日本本季也出現嬰兒重症或死亡的案例，6月底前，至少4個地區有4名嬰兒死亡，死者年齡為出生後不滿1個月到4個月大的嬰兒。

另外，也有報告指出，一些病例感染「抗藥性細菌」，而先前一直使用的抗菌藥物對這種細菌沒轍。

日本小兒科學會呼籲，嬰兒出生2個月後，應迅速接種疫苗，以防範高風險嬰兒出現重症。