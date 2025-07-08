紅綠燈小人再變身 慕尼黑將設輪椅行人號誌…讓身障者被看見

德國慕尼黑計劃在市中心設置坐輪椅圖樣的行人號誌，讓紅綠燈小人以身障者形象現身。市長萊特表示，前市議會身障事務專員讓他體認到「身障者在城市空間中被看見的重要性」，因此決定採納其建議，並已指示交通局儘速選定地點實施。

在德國，紅綠燈上的行走小人不僅具有交通指示功能，近年也成為傳達社會價值的文化符號。2015年，慕尼黑於同志驕傲月期間推出同志情侶交通號誌，在市中心設置男男、女女牽手的圖樣，倡議同志平權。

同志號誌設於同志文化活躍的慕尼黑鐘溪區（Glockenbach）與花園區（Gärtnerplatz），曾一度遭民眾提告，最後由巴伐利亞行政法院駁回訴訟，認定號誌未侵害原告權利。如今該設計也已擴展至德國其他城市，成為推廣多元平權的象徵。

慕尼黑市長萊特（Dieter Reiter）指出，設置輪椅圖樣號誌的構想，來自多年來積極倡議身障可見性的前市議員烏茲（Oswald Utz），「這是他的一個好點子，我今天就決定採納」。交通局預計於今年完成安裝，初步將在市中心試辦。

不只慕尼黑，德國東部城市20年前即出現多項藉紅綠燈展現平權的倡議，例如將東德時期戴男性禮帽的紅綠燈小人改為穿裙子的紅綠燈女孩。

如今在柏林、德勒斯登等大城市，這些成功轉變性別的號誌已成街頭日常風景，象徵社會觀念的轉變與對性別平等的認同。

隨著慕尼黑率先推出輪椅紅綠燈小人，其他城市未來也可能跟進，持續讓行人號誌超越交通功能，成為體現多元與包容精神的重要城市公共符號。