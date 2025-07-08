AI穩定又完美「將取代諮商師」？專家示警：這些事人類才做得到

近年來AI快速發展，越來越多聊天機器人被用來取代或輔助心理諮商。有不少人認為，AI穩定、溫柔，永遠展現支持態度，就像個理想的諮商師。近日，美媒psychologytoday報導指出，AI雖然能「扮演」諮商師的角色，卻缺乏真正治療關係中不可或缺的元素──例如不完美與有限性，而這些，才是幫助人改變的關鍵。

報導中表示，聊天型AI多半被設計得過於「迎合」，不斷收集使用者的偏好，迎合使用者情緒，給出正面回應，但這些回應本身可能是有害，而這種舒服的「被理解感」，可能讓人逐漸失去對現實的判斷。像是曾有聊天機器人鼓勵用戶殺害親人，或建議他們停止服藥、服用毒品，甚至自殘的案例發生。

美國心理學家艾琳・韋斯特蓋特（Erin Westgate）表示，心理治療中不僅是單純安慰，最關鍵的是與諮商師一同建構「人生敘事」的過程，從談話中看見不同視角，重新定義自己的經歷。她強調，一位合格的諮商師會適時引導個案遠離有害的想法，幫助他們走向更具韌性、更具連結感的人生觀。但目前的AI沒有能力進行這種判斷。

此外，精神分析學派也早就指出，「成長來自於挫折與失望」。精神分析師唐納德·威尼科特（D.W. WinnicottH）曾提出「夠好母親」（good enough mother）概念，認為照顧者的不完美，有機會讓孩子發展出自我調節的能力。同樣地，諮商師在治療中不可能是完美的——他們可能無法即時理解、偶爾讓人失望，但正是這種「不總是被理解」的經驗，更能讓個案學會承擔自己的人生。

分析心理學創始人榮格（Carl Jung）也曾說過：「對病人來說，沒有什麼比『總是被理解』更難以忍受。」他認為，諮商師承認自己的有限性，是讓個案保持現實感的重要關鍵。

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