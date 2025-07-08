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近半英國年輕人寧願沒有網路！調查：社群媒體讓快樂、幸福感降低

聯合新聞網／ 綜合報導
據調查，英國半數年輕族群認為沒有網路反而比較快樂。情境示意圖。圖/ingimage
據調查，英國半數年輕族群認為沒有網路反而比較快樂。情境示意圖。圖/ingimage

根據日媒「Forbes Japan」的報導，在數位科技無所不在的時代，卻有愈來愈多年輕人渴望遠離網路。根據英國一項最新調查，高達近半數、年齡介於16到21歲的年輕人表示，「若這個世界沒有網路，反而會更好」。

報告顯示，社群媒體已成為不少年輕人情緒低落的來源。有高達七成的受訪者表示，使用 Instagram 或 TikTok 後，感受到「幸福感下降」；有過半數的人也認為，應該訂下晚上10點後不得使用社群網站的限制較好。

除了情緒困擾，此項調查也暴露了年輕人在網路上的一些危險習慣。約半數受訪者坦承自己曾謊報年齡註冊帳號，也有近半數對父母隱瞞自己的上網行為。更有四成曾建立假帳號，逾四分之一曾冒充他人。

專家指出，雖然設定APP的使用時間可作為短期的處理方式，但真正的問題在於平台設計與演算法本身。兒童保護組織 NSPCC 強調，應從根本改革，設計更不容易令人上癮的系統，而「時間限制」只是表面解方，無法阻擋有害內容入侵。

新冠肺炎的疫情也加劇了這些影響，約四分之三的受訪者表示，疫情期間使用網路的時間大幅增加，其中近七成認為，這對心理健康產生了負面影響。專家呼籲政府應加速推動「安全設計」（safe by design）相關法規，協助年輕世代建立更健康的數位生活。

TikTok 年輕人 情緒低落 社群媒體 網路 英國

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