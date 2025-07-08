被控竊取美研發新冠疫苗資訊 中國男義大利落網
義大利安莎通訊社（ANSA）今天報導，義大利警方上週逮捕一名中國籍男子，此人被控駭入美國電腦系統，企圖獲取有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的資訊。
根據報導，義大利當局本月3日在米蘭馬爾片薩機場（Malpensa Airport）逮捕33歲的徐澤偉（XuZewei，音譯），美方預計將尋求引渡這名男子赴美受審。
安莎通訊社引述美國聯邦調查局（FBI）的報告指出，這名中國公民涉嫌參與一個駭客組織，企圖竊取德克薩斯州大學（University of Texas）正在研發的COVID-19疫苗資料。
報導稱，徐澤偉住在上海，任職於一家電腦公司。美國當局於2023年11月發布國際通緝令，要求逮捕他。
徐澤偉明天將在米蘭出席引渡聽證會。他的義大利籍律師賈爾達（Enrico Giarda）拒絕對此案置評。
根據美國逮捕令，他所面臨的指控包括電信詐欺、加重身分盜竊、共謀實施電信詐欺，以及未經授權存取受保護電腦等罪名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言