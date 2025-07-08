被控竊取美研發新冠疫苗資訊 中國男義大利落網

巴勒斯坦之家的中庭設有噴泉，由乍看之下熟悉的紅色易開罐妝點著，定睛一瞧才發現，這罐「可樂」長得不太一樣。印有巴勒斯坦國旗，以及用阿拉伯文書法書寫的「加薩可樂」（Gaza Cola）字樣，圍繞瓶身的圖案則以巴勒斯坦抗爭的重要象徵——頭巾（keffiyeh）為設計靈感。加薩可樂的創辦人卡舒（Osama Qashoo）來自巴勒斯坦西岸的納不魯斯（Nablus），2023年底，卡舒起心動念，開始研發可口可樂的替代品，在隔年8月推出加薩可樂，並將全數盈餘投入卡拉馬醫院（Al-Karama Hospital）的重建工作。他告訴英國《衛報》，這家位於加薩北部的醫院在開戰後不久，「就如同加薩其他醫院一樣，毫無緣由地被夷為平地。」

2025-07-08 09:53