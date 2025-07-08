兒童劇「露納」巴黎小學巡演30場 介紹台灣、反思世界

巴黎市立劇院12年來與巴黎市政府合作，推動兒童課外戲劇活動，扎根藝術教育。旅法台灣劇場導演楊宜霖今年受邀在巴黎小學巡演作品「露納」近30場，以歌舞、詩句等輕鬆方式介紹台灣，也帶領孩童反思世界，大獲好評。

旅法台灣導演暨演員楊宜霖執導的兒童劇「露納」（LUNA）受巴黎市立劇院（Théâtre de la Ville）之邀，在巴黎各小學巡演近30場，用以音樂、歌舞、文學帶領小朋友認識台灣、反思世界衝突。

楊宜霖接受中央社訪問時表示，巴黎市立劇院兒童劇負責人看了楊宜霖另一齣戲「我寧願你不是月亮」後，便請她同樣以月亮、詩歌、音樂為主題，「露納」於焉而生。

「露納」，是葡萄牙語的月亮，她以此名向恩師，也是巴黎市立劇院現任總監德馬西莫塔（EmmanuelDemarcy-Mota）之父，名導德瑪西（RichardDemarcy）致敬。

劇情設定為3年疫情後，一位小男孩和妹妹終於可以從巴黎直飛回台灣。他們遇到來地球出任務、準備帶疫苗回月亮上進行醫學研究的玉兔。航空公司讓他搭便機回月球，故事就圍繞在男孩與兔子的相遇而展開。觀戲學生成了機上乘客，參與這趟沈浸式旅程。

小男孩靈感來自楊宜霖兒子，以孩子視角看台灣，同時傳達自身對台灣的思念。例如劇中孩子寫信描寫外婆，以及她如茶園紅土般渾厚的聲音，就是結合兒子的情感和自己思鄉的詩意描述。

透過戲劇，楊宜霖讓法國小學生簡單認識台灣，包括台灣為民主國家。有時戲後觀眾會對台灣、中國關係提問，楊宜霖會介紹台灣與中國的差異之一，就是台灣和法國一樣擁有民主投票制度，中國則沒有。

她也會藉機告訴小朋友，法國的生活與台灣息息相關，因為手機、汽車的晶片大多都來自於台灣。

「露納」在巴黎各市立小學巡演，是作為巴黎市立劇院與巴黎市政府合作的重要課外戲劇企畫，已進行12年之久。除常態性戲劇工作坊外，該企畫每年也邀請約5部作品，於每週二、週五到不同小學巡演。

楊宜霖長年作為演員參加，「露納」是她在企畫中執導的第二部戲。她告訴記者，企畫具重要意義，「是最直接的戲劇教育扎根」。

然對劇場人而言，校園巡演頗具挑戰。第一是場地受限，需大幅技術調整。第二，「校園是小孩的地盤，若表演不夠好、不夠誠懇，小孩子會完全不買單。」

提到令她印象深刻的反饋，楊宜霖表示，劇中兔子有一段非常政治性的獨白，用詩意方式描述了俄烏、以阿等世界近年發生的衝突與戰爭，也告訴小男孩，月亮一直在看顧和保護著地球。

楊宜霖告訴記者，每到這段，雖會有小朋友開始躁動，但仍有一半小朋友會專注聆聽，還有小朋友在劇後詢問兔子是否能拯救巴勒斯坦。

楊宜霖表示，她喜歡在親子劇中帶入政治反思，如上一部劇的氣候難民議題。「我不強求小朋友每個點都要馬上懂。有時我的孩子聽完後一知半解，但所有疑問都會在腦中發酵。幾天後，生活中的一些連結會幫助他理解。這些引發的疑問能刺激孩子思考，自己發現的答案才是持久的知識。」

即使劇院知道，可能會有一半以上小朋友當下無法完全聽懂這段政治獨白，也尊重並支持導演意願。許多老師也在戲後向團隊致意，感謝願意和孩子討論政治議題。

駐法大使郝培芝也受邀到小學看戲，和小朋友並肩而坐，融入孩子。當導演介紹台灣大使在場時，現場一片熱情騷動。郝培芝致詞回應，並邀請小朋友造訪台灣。戲後小朋友甚至錄影向大使道別，鄭重表示接受邀約，未來一定會去台灣。