法國首辦台灣日園遊會氣氛熱絡 民眾：台灣成風潮

法國台灣商會首辦「台灣日」園遊會，聚集美食、文化、觀光、華語學習等攤位，人潮眾多，台灣成風潮，勒瓦盧瓦（Levallois）市長也出席力挺台灣。民眾說，自巴黎奧運後就對台產生興趣，參加活動就是想更認識台灣。

「法國台灣日」園遊會5日於巴黎勒瓦盧瓦市政廳前廣場舉辦，活動齊聚鹹酥雞、雞蛋糕、滷肉飯等台灣美食攤位，皆大排長龍，氣氛熱絡。

此外，也有華語學習、台灣觀光、法文台灣書籍、童玩童書、功夫和扯鈴等現場表演，展現多元面向，大人小孩都有歸屬。活動獲駐法代表處與僑委會大力支持，許多台灣旅法協會、店家共同響應。

欣賞完台灣音樂家演出的駐法代表郝培芝向中央社表示，這是第一次在法國社會以台灣為名，舉辦台灣日園遊會，並和法國主流城市勒瓦盧瓦市合作。

郝培芝說，「和很多法國朋友聊，他們表示非常喜歡台灣，也知道台灣人民非常熱情、美食好吃，擁有獨特及有趣的文化面向。他們都很開心能重新再認識台灣」。

勒瓦盧瓦市運動發展蓬勃，去年巴黎奧運期間，該市接待台灣隊，成為代表隊的法國中繼站，提供所需的場地與後勤，讓選手訓練、休息、用膳。

勒瓦盧瓦市長杜瑪（Agnes Pottier-Dumas）逛了所有攤位。她告訴記者，接待台灣隊「是很棒的經驗，也讓我發現台灣，並與台灣建立關係」。

郝培芝向杜瑪提及在為台灣日活動尋找場地，杜瑪立即發出邀請，提供市政廳前廣場。杜瑪表示，「在勒瓦盧瓦市和台灣一年多來的情誼下，我們很樂意接待活動。我非常開心，因為人很多，許多市民前來探索台灣文化、美食。活動很成功，我很高興」。

甫造訪台灣，並獲外交部長頒贈「睦誼外交獎章」的杜瑪表示，「台灣是個民主政體，處在艱難的地緣政治脈絡下，努力尋找平衡並保存自身文化。我希望和台灣站在一起，台灣很棒，對世界經濟平衡很重要。因此在奧運之後，我繼續支持台灣」。

主辦方法國台灣商會的名譽會長歐碧慧感謝勒瓦盧瓦市府大力相挺，但為了配合該市能提供場地的日期，籌備時間較短。

因此台灣商會找了其他台灣協會合辦，如女力協會、法國台灣協會、華風與亭林學院，「有這些社團一起來舉辦活動，我們人多也團結。所以即使時間很短，大家都很盡力，結果很不錯，蠻成功的」。

旅台法國網紅元元剛好回法探親，帶著母親參加。他說：「這是我第一次在法國看到那麼多不同店家和協會，有食物、音樂，非常多台灣人跟法國人在這，我覺得很開心。」

民眾葛雷立（Grégory）告訴記者，活動能推廣台灣、傳遞台灣訊息，希望這樣的活動越來越多。

買了涼麵和車輪餅準備大快朵頤的傑雷米（Jérémy）與吉爾（Jill）表示，很喜歡活動氛圍，「人與人很親近，可以交流、逛攤位。有美食很棒，可以一邊認識台灣文化，一邊吃東西」。

吉爾聽說台灣在奧運期間無法展示國旗的事情，「我透過消費表達對台灣的支持，這裡剛好有些協會，就利用機會買了些台灣產品」。

接待台灣隊帶來意想不到的效應，許多人都對自家城市與台灣的合作印象深刻。不少參與園遊會的市民表示，是從奧運開始注意台灣，並對台灣產生興趣。

奧運期間耳聞台灣的市民艾力克斯（Alix）表示，開始聽到有人到台灣唸書，所以帶著9歲女兒黛安（Diane）來園遊會認識台灣。

菲圖姆（Fetoum）是巴黎奧運工作人員，曾接待過台灣隊，並表示從來沒遇過這麼友善的人，令她難以忘懷。

她指出，勒瓦盧瓦和台灣代表處有簽協議，「過程非常好，讓我對台灣文化很感興趣。我從沒遇過，這樣的美好、友善，真的很開心」。

透過不同方式，台灣在法能見度日增，幾位台灣女婿非常有感。葛雷立指出，「台灣越來越常出現，法國人越來越常聽到台灣，台灣文化也開始輸入」。

手拿中華民國國旗、抱著女兒的克雷蒙（Clément）表示，台灣知名度逐年增加，「奧運期間我們去了文化奧運台灣館，餐廳越來越多，食物越來越有名，成為如今的風潮。很多朋友也造訪了台灣，真的被看見了」。

提到台海局勢，菲圖姆告訴記者，「台灣應要能展示國旗，奧運期間他們被禁止，除了在勒瓦盧瓦這裡。台灣應要能保有自身文化，侵略另一個國家是不對的」。

艾力克斯則說，「我們支持獨立，以及各國文化、歷史自主。對歐洲來講台灣也是福爾摩沙，這段歷史很獨特，不同於他國」。