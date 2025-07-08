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法國首辦台灣日園遊會氣氛熱絡 民眾：台灣成風潮

中央社／ 巴黎7日專電
5日法國首辦台灣日園遊會，駐法代表郝培芝與勒瓦盧瓦市市長杜瑪兩人在法國台灣商會成員歐碧慧的介紹下參觀攤位，與民眾熱情交流。中央社
5日法國首辦台灣日園遊會，駐法代表郝培芝與勒瓦盧瓦市市長杜瑪兩人在法國台灣商會成員歐碧慧的介紹下參觀攤位，與民眾熱情交流。中央社

法國台灣商會首辦「台灣日」園遊會，聚集美食、文化、觀光、華語學習等攤位，人潮眾多，台灣成風潮，勒瓦盧瓦（Levallois）市長也出席力挺台灣。民眾說，自巴黎奧運後就對台產生興趣，參加活動就是想更認識台灣。

「法國台灣日」園遊會5日於巴黎勒瓦盧瓦市政廳前廣場舉辦，活動齊聚鹹酥雞、雞蛋糕、滷肉飯等台灣美食攤位，皆大排長龍，氣氛熱絡。

此外，也有華語學習、台灣觀光、法文台灣書籍、童玩童書、功夫和扯鈴等現場表演，展現多元面向，大人小孩都有歸屬。活動獲駐法代表處與僑委會大力支持，許多台灣旅法協會、店家共同響應。

欣賞完台灣音樂家演出的駐法代表郝培芝向中央社表示，這是第一次在法國社會以台灣為名，舉辦台灣日園遊會，並和法國主流城市勒瓦盧瓦市合作。

郝培芝說，「和很多法國朋友聊，他們表示非常喜歡台灣，也知道台灣人民非常熱情、美食好吃，擁有獨特及有趣的文化面向。他們都很開心能重新再認識台灣」。

勒瓦盧瓦市運動發展蓬勃，去年巴黎奧運期間，該市接待台灣隊，成為代表隊的法國中繼站，提供所需的場地與後勤，讓選手訓練、休息、用膳。

勒瓦盧瓦市長杜瑪（Agnes Pottier-Dumas）逛了所有攤位。她告訴記者，接待台灣隊「是很棒的經驗，也讓我發現台灣，並與台灣建立關係」。

郝培芝向杜瑪提及在為台灣日活動尋找場地，杜瑪立即發出邀請，提供市政廳前廣場。杜瑪表示，「在勒瓦盧瓦市和台灣一年多來的情誼下，我們很樂意接待活動。我非常開心，因為人很多，許多市民前來探索台灣文化、美食。活動很成功，我很高興」。

甫造訪台灣，並獲外交部長頒贈「睦誼外交獎章」的杜瑪表示，「台灣是個民主政體，處在艱難的地緣政治脈絡下，努力尋找平衡並保存自身文化。我希望和台灣站在一起，台灣很棒，對世界經濟平衡很重要。因此在奧運之後，我繼續支持台灣」。

主辦方法國台灣商會的名譽會長歐碧慧感謝勒瓦盧瓦市府大力相挺，但為了配合該市能提供場地的日期，籌備時間較短。

因此台灣商會找了其他台灣協會合辦，如女力協會、法國台灣協會、華風與亭林學院，「有這些社團一起來舉辦活動，我們人多也團結。所以即使時間很短，大家都很盡力，結果很不錯，蠻成功的」。

旅台法國網紅元元剛好回法探親，帶著母親參加。他說：「這是我第一次在法國看到那麼多不同店家和協會，有食物、音樂，非常多台灣人跟法國人在這，我覺得很開心。」

民眾葛雷立（Grégory）告訴記者，活動能推廣台灣、傳遞台灣訊息，希望這樣的活動越來越多。

買了涼麵和車輪餅準備大快朵頤的傑雷米（Jérémy）與吉爾（Jill）表示，很喜歡活動氛圍，「人與人很親近，可以交流、逛攤位。有美食很棒，可以一邊認識台灣文化，一邊吃東西」。

吉爾聽說台灣在奧運期間無法展示國旗的事情，「我透過消費表達對台灣的支持，這裡剛好有些協會，就利用機會買了些台灣產品」。

接待台灣隊帶來意想不到的效應，許多人都對自家城市與台灣的合作印象深刻。不少參與園遊會的市民表示，是從奧運開始注意台灣，並對台灣產生興趣。

奧運期間耳聞台灣的市民艾力克斯（Alix）表示，開始聽到有人到台灣唸書，所以帶著9歲女兒黛安（Diane）來園遊會認識台灣。

菲圖姆（Fetoum）是巴黎奧運工作人員，曾接待過台灣隊，並表示從來沒遇過這麼友善的人，令她難以忘懷。

她指出，勒瓦盧瓦和台灣代表處有簽協議，「過程非常好，讓我對台灣文化很感興趣。我從沒遇過，這樣的美好、友善，真的很開心」。

透過不同方式，台灣在法能見度日增，幾位台灣女婿非常有感。葛雷立指出，「台灣越來越常出現，法國人越來越常聽到台灣，台灣文化也開始輸入」。

手拿中華民國國旗、抱著女兒的克雷蒙（Clément）表示，台灣知名度逐年增加，「奧運期間我們去了文化奧運台灣館，餐廳越來越多，食物越來越有名，成為如今的風潮。很多朋友也造訪了台灣，真的被看見了」。

提到台海局勢，菲圖姆告訴記者，「台灣應要能展示國旗，奧運期間他們被禁止，除了在勒瓦盧瓦這裡。台灣應要能保有自身文化，侵略另一個國家是不對的」。

艾力克斯則說，「我們支持獨立，以及各國文化、歷史自主。對歐洲來講台灣也是福爾摩沙，這段歷史很獨特，不同於他國」。

巴黎奧運 法國 美食

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