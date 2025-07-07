法國南部發生罕見蜂螫事件 24人受傷3人情況危急
法國中部偏南省分康達爾（Cantal）當局今天表示，首府歐里亞克（Aurillac）昨天發生罕見蜜蜂攻擊事件，導致24人受傷，其中3人因過敏反應情況危急。
美聯社報導，根據當局說法，昨天上午在歐里亞克有行人陸續遭到蜂螫，攻擊時間長達約30分鐘。消防和醫護人員獲報後趕往現場救治傷者，警方也拉起警戒線直到攻擊停止。
歐里亞克市長馬托尼耶（Pierre Mathonier）告訴法國電視三台（France 3），這起事件可能與市中心1座飯店頂樓露台10多年前架設的蜂箱有關，當中養的蜜蜂疑似遭到黃腳虎頭蜂威脅，導致變得有攻擊性。
馬托尼耶表示，所幸「一切圓滿落幕」，除了多人遭蜂螫外，市區內「未出現恐慌情況」。
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