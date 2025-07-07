快訊

朱立倫批賴清德為台獨曲解歷史 民進黨反酸天災當前仍在政治操作

法國南部發生罕見蜂螫事件 24人受傷3人情況危急

中央社／ 法國歐里亞克7日綜合外電報導

法國中部偏南省分康達爾（Cantal）當局今天表示，首府歐里亞克（Aurillac）昨天發生罕見蜜蜂攻擊事件，導致24人受傷，其中3人因過敏反應情況危急。

美聯社報導，根據當局說法，昨天上午在歐里亞克有行人陸續遭到蜂螫，攻擊時間長達約30分鐘。消防和醫護人員獲報後趕往現場救治傷者，警方也拉起警戒線直到攻擊停止。

歐里亞克市長馬托尼耶（Pierre Mathonier）告訴法國電視三台（France 3），這起事件可能與市中心1座飯店頂樓露台10多年前架設的蜂箱有關，當中養的蜜蜂疑似遭到黃腳虎頭蜂威脅，導致變得有攻擊性。

馬托尼耶表示，所幸「一切圓滿落幕」，除了多人遭蜂螫外，市區內「未出現恐慌情況」。

法國 蜜蜂 醫護人員

延伸閱讀

法情報機構：大陸遊說各國勿買法製戰機 推銷中製武器

女圓夢「遊法國」但抱怨須借旅費給男友 網不挺：怎不自己去

中反擊歐盟 限制歐企醫材進口 中歐關係再添不確定因素

氣場十足！野生馬雲現身法國 「這身打扮」搭豪華遊艇超有範

相關新聞

敘利亞野火延燒數日 當局：近1萬公頃林地付之一炬

敘利亞當局表示，西北部沿海省分拉塔基亞（Latakia）連日野火肆虐，近1萬公頃林地「付之一炬」。鄰國約旦的消防隊今天趕...

印尼勒沃托比火山再噴發 巨大灰柱噴18公里高

印尼當局表示，東部的勒沃托比火山男峰今天上午噴發，噴出高達18公里的巨大火山灰柱。該火山幾週前也曾爆發，導致數十個往返印...

日櫻島火山爆發噴3千公尺高空 「山體膨脹」

日本九州鹿兒島縣櫻島的南岳火山6日上午噴發，火山煙霧直噴3000公尺高空，當地自5日起便觀測到「山體膨脹」的地殼變動。另...

熱浪侵襲 野火蔓延歐洲多國 土耳其1周600起

土耳其、法國和希臘等歐洲多國5日爆發多起野火。熱浪侵襲多日之後，這些國家南部的消防人員無不疲於奔命、忙著滅火。

安排2日本女飛新加坡賣淫9天 男馬伕遇掃黃與妓女同被捕

安排跨國賣淫，仲介人當然有罪。1名馬來西亞男子「由低做起」成為賣淫集團馬伕，安排2名日本女子飛往新加坡1間酒店賣淫9天…

英年早逝！利物浦「永遠的20號球員」全球追悼

葡萄牙國腳、英超豪門利物浦主力前鋒迪奧戈．若塔（Diogo Jota）之死震驚全世界的足球迷。先前利物浦不曾讓任何一個號碼「退休」，但是這次為若塔首開先例，成為永遠的利物浦20號球員。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。