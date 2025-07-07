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胡志明市住宅火警8死 下令全面檢查高風險建築

中央社／ 河內7日專電

越南胡志明市一住宅區昨晚發生火警，造成兩戶家庭共8人喪生。其中一戶家庭在大門前圍起鐵柵欄停放機車，阻斷全家唯一的逃生去路。官方已下令，全面檢查全市高風險建築。

綜合越南媒體報導，這場火警發生於昨晚10時左右，地點位在胡志明市一處集合式住宅，社區由A、B兩棟公寓組成，各有5層樓高，每戶面積約45至60平方公尺（約13.6至18坪），距離主幹道大概100公尺。

目擊者丁國王（Dinh Quoc Vuong）表示，事發時他正在睡覺，外頭突然傳來一聲爆炸，緊接著有人開始喊叫，他衝出家門看到鄰近公寓一樓起火，左鄰右舍拿著滅火器滅火，但火勢過大無法控制，消防隊抵達約5分鐘後才將火勢撲滅。

消防人員於6日晚間11時40分在現場發現8名罹難者，死者分別來自兩戶家庭，其中一戶為一對老夫妻與兩名同住的女兒，另一戶為一對年輕夫妻與兩名12歲以下的兒童。

相關單位初步確認，起火點位於罹難年輕夫妻所住一樓公寓，火勢隨後延燒至樓上與隔壁住戶。死者妹妹杜陳月映（Do Tran Nguyet Anh）說，姊姊在家門前停放機車，姊夫從事婚禮策劃，屋內堆有大量易燃的派對用品。

鄰居指出，火災發生時，一樓以上的住戶經由消防逃生口皆順利逃脫。然而，這對罹難的年輕夫妻在一樓自家門前加裝鐵柵欄，用來停放機車與擺放雜物，不僅影響搶救行動，也阻斷了全家唯一的逃生通道。

越南政府已指示胡志明市當局與警方配合調查起火原因；胡志明市政府並要求相關單位即刻全面檢查全市住宅區，尤其是位於狹小巷弄內的集合式住宅、老舊公寓與火災風險較高的建築。

公寓 胡志明市

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