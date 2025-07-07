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歐洲之星故障停駛 逾800乘客受困9小時

中央社／ 法國里爾6日綜合外電報導

歐洲之星（Eurostar）營運商今天表示，由比利時布魯塞爾開往倫敦的列車行經法國北部地區時，因技術故障被迫停駛，車上超過800名乘客因此受困9個小時。

路透報導，本次故障導致車內空調無法運作，廁所也不能正常使用。營運商稱已展開「漫長且複雜」的作業，以將乘客轉移至另一輛列車。

歐洲之星發言人表示，發生故障的列車今天上午行經法國北部里爾（Lille）和加萊（Calais）之間時，突然失去電力並被迫停駛。

發言人指出，事發當時有發放飲用水給乘客，並開啟車門，以利空氣流通。

數名乘客在社群媒體發文，抱怨行程延誤，並批評歐洲之星「缺乏溝通」。

今年6月下旬，歐洲之星列車也曾因法國北部鐵軌纜線遭竊而被迫停駛。

法國 社群媒體

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