敘利亞野火延燒數日 當局：近1萬公頃林地付之一炬
敘利亞當局表示，西北部沿海省分拉塔基亞（Latakia）連日野火肆虐，近1萬公頃林地「付之一炬」。鄰國約旦的消防隊今天趕抵拉塔基亞，協助對抗延燒4天的大火。
法新社報導，在野火肆虐的拉塔基亞省，救難人員須面對高溫、強風、崎嶇山路以及戰爭遺留的地雷威脅，使滅火行動格外難。
一名法新社記者在拉塔基亞的拉比亞（Rabia）地區目擊，消防人員試圖撲滅逼近民宅的野火；同時，有大片森林與橄欖園遭焚毀，濃煙升至空中且飄散至遠處。
土耳其前一天支援敘利亞滅火後，敘利亞緊急事件與災害管理部門表示，鄰國約旦今天上午派出民防團隊跨境協助滅火。
該部門首長沙雷（Raed al-Saleh）在社群平台X發文說，「（該省）共有28處地點、約1萬公頃林地付之一炬，包含數以十萬計樹木」。
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