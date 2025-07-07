快訊

家暴防治有漏洞？專家曝「土城殺妻案」警訊：保護令引子彈

丹娜絲颱風釀災…停電竟奪一命！醫籲：備此救命醫材能多撐半小時

美國114歲嬤親曝長壽秘訣 100多年吃「這1物」不膩

敘利亞野火延燒數日 當局：近1萬公頃林地付之一炬

中央社／ 大馬士革6日綜合外電報導
敘利亞民防組織「白頭盔」的緊急救援人員正努力撲滅敘利亞拉塔基亞鄉村拉比亞鎮附近的一場野火。 美聯社
敘利亞民防組織「白頭盔」的緊急救援人員正努力撲滅敘利亞拉塔基亞鄉村拉比亞鎮附近的一場野火。 美聯社

敘利亞當局表示，西北部沿海省分拉塔基亞（Latakia）連日野火肆虐，近1萬公頃林地「付之一炬」。鄰國約旦的消防隊今天趕抵拉塔基亞，協助對抗延燒4天的大火。

法新社報導，在野火肆虐的拉塔基亞省，救難人員須面對高溫、強風、崎嶇山路以及戰爭遺留的地雷威脅，使滅火行動格外難。

一名法新社記者在拉塔基亞的拉比亞（Rabia）地區目擊，消防人員試圖撲滅逼近民宅的野火；同時，有大片森林與橄欖園遭焚毀，濃煙升至空中且飄散至遠處。

土耳其前一天支援敘利亞滅火後，敘利亞緊急事件與災害管理部門表示，鄰國約旦今天上午派出民防團隊跨境協助滅火。

該部門首長沙雷（Raed al-Saleh）在社群平台X發文說，「（該省）共有28處地點、約1萬公頃林地付之一炬，包含數以十萬計樹木」。

敘利亞 約旦 野火

延伸閱讀

影／基隆無人機志工隊成軍 救援吊掛、偵搜及高空滅火利器

以色列外長：以國有興趣和敘利亞、黎巴嫩建交

影／刺傷彩券行店員 台南行凶司機逃山區焚車燒傷...滅火跳溝還骨折

企業捐VR滅火模擬訓練設備 提升新北淡水鄧公國小防災教育

相關新聞

敘利亞野火延燒數日 當局：近1萬公頃林地付之一炬

敘利亞當局表示，西北部沿海省分拉塔基亞（Latakia）連日野火肆虐，近1萬公頃林地「付之一炬」。鄰國約旦的消防隊今天趕...

印尼勒沃托比火山再噴發 巨大灰柱噴18公里高

印尼當局表示，東部的勒沃托比火山男峰今天上午噴發，噴出高達18公里的巨大火山灰柱。該火山幾週前也曾爆發，導致數十個往返印...

日櫻島火山爆發噴3千公尺高空 「山體膨脹」

日本九州鹿兒島縣櫻島的南岳火山6日上午噴發，火山煙霧直噴3000公尺高空，當地自5日起便觀測到「山體膨脹」的地殼變動。另...

熱浪侵襲 野火蔓延歐洲多國 土耳其1周600起

土耳其、法國和希臘等歐洲多國5日爆發多起野火。熱浪侵襲多日之後，這些國家南部的消防人員無不疲於奔命、忙著滅火。

安排2日本女飛新加坡賣淫9天 男馬伕遇掃黃與妓女同被捕

安排跨國賣淫，仲介人當然有罪。1名馬來西亞男子「由低做起」成為賣淫集團馬伕，安排2名日本女子飛往新加坡1間酒店賣淫9天…

英年早逝！利物浦「永遠的20號球員」全球追悼

葡萄牙國腳、英超豪門利物浦主力前鋒迪奧戈．若塔（Diogo Jota）之死震驚全世界的足球迷。先前利物浦不曾讓任何一個號碼「退休」，但是這次為若塔首開先例，成為永遠的利物浦20號球員。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。