德國女遊客將愛犬鎖入高溫狹窄置物櫃 遭警方調查

在德國南部觀光勝地「新天鵝堡」，1名女子為在當地遊覽，不顧現場其他遊客的抗議，竟將愛犬鎖入高溫悶熱、空間狹窄的置物櫃，所幸管理人員隨後將狗狗平安救出。

路透報導，新天鵝堡（Neuschwanstein castle）是德國最受歡迎的觀光景點之一。鄰近小鎮富森（Fuessen）警方發布聲明稱，事發當日天氣炎熱，且置物櫃內已放置1台嬰兒車，占去一半空間，女子仍將狗狗關進櫃內後離開參觀城堡。保全人員接獲通報後，將狗狗救出。

警方表示：「所幸這隻狗沒有受傷。從悶熱的置物櫃被救出時，牠表現地非常開心。」員警抵達現場後，將牠帶回警局暫時安置。

警方表示，這是1隻混種中型犬、肩高約60公分。

警方已以涉嫌違反動物福利法為由，對寵物的主人展開刑事調查。