希臘油輪利比亞外海爆炸 船東稱外部爆裂物所致

希臘油輪Vilamoura上週於利比亞外海航行時發生爆炸事故。船東希臘航運商TMS Tankers今天指出，初步調查顯示事故極可能是由一枚外部爆炸裝置所引起。

路透社報導，懸掛馬紹爾群島旗幟、載運約100萬桶原油的Vilamoura油輪，在6月27日離開利比亞祖埃廷（Zuetina）港前往直布羅陀（Gibraltar）途中，引擎室發生爆炸。

TMS Tankers公司說：「初步調查結果明確指出，這次爆炸與隨後造成舷側船殼破裂、引擎室進水，都是一枚來源不明的外部爆炸裝置所導致。」

海事安全消息人士上週告訴路透社，一枚「吸附雷」（limpet mine）可能是造成 Vilamoura號爆炸的原因。這是近幾個月來該區域發生的第5起類似商船遇襲事件。

爆炸與引擎室進水之後，船隻失去動力，但仍可拖往希臘方向。

航東在聲明中還說，Vilamoura油輪目前已安全抵達希臘拉科尼亞灣（Laconikos Bay），船員都平安。