印尼勒沃托比火山再噴發 巨大灰柱噴18公里高

印尼當局表示，東部的勒沃托比火山男峰今天上午噴發，噴出高達18公里的巨大火山灰柱。該火山幾週前也曾爆發，導致數十個往返印尼熱門度假勝地峇里島的航班取消。

法新社報導，印尼的火山機構透過聲明指出，位於觀光勝地佛羅雷斯島（Flores Island）、海拔高1584公尺的勒沃托比火山男峰（Mount Lewotobi Laki-Laki）於當地時間上午11時5分噴發。

火山機構談到：「勒沃托比火山男峰發生噴發…觀測到的火山灰柱高度約達峰頂以上1萬8000公尺。」

火山機構警告，當地可能出現危險的火山泥流，這是由火山物質構成的泥流或碎屑流；若降下大雨，對河流附近的聚落尤其具威脅性。

目前尚無災損或人員傷亡通報。

該火山上月爆發時，導致數十個往返峇里島（Bali）的航班取消。當時大量火山灰落在火山周邊地區多個聚落，並迫使至少一座村莊的居民撤離。

勒沃托比火山男峰去年11月多次噴發，造成9人死亡及數以千計人被迫撤離，許多飛往峇里島的國際航班取消。

不過該火山今天再度爆發後，目前暫無航班取消的通報。