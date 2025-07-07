快訊

南鯤鯓代天府43年檜木牌樓遭吹倒「躺平」 廟方不捨心疼曝未來規劃

德州慘烈洪災！已至少78死，洪水警報沒有用？

已脫離暴風圈！丹娜絲對台灣北部海面仍有影響 氣象署估下午5點半解除海警

印尼勒沃托比火山再噴發 巨大灰柱噴18公里高

中央社／ 雅加達7日綜合外電報導
印尼東部的勒沃托比火山男峰今天上午噴發。 美聯社
印尼東部的勒沃托比火山男峰今天上午噴發。 美聯社

印尼當局表示，東部的勒沃托比火山男峰今天上午噴發，噴出高達18公里的巨大火山灰柱。該火山幾週前也曾爆發，導致數十個往返印尼熱門度假勝地峇里島的航班取消。

法新社報導，印尼的火山機構透過聲明指出，位於觀光勝地佛羅雷斯島（Flores Island）、海拔高1584公尺的勒沃托比火山男峰（Mount Lewotobi Laki-Laki）於當地時間上午11時5分噴發。

火山機構談到：「勒沃托比火山男峰發生噴發…觀測到的火山灰柱高度約達峰頂以上1萬8000公尺。」

火山機構警告，當地可能出現危險的火山泥流，這是由火山物質構成的泥流或碎屑流；若降下大雨，對河流附近的聚落尤其具威脅性。

目前尚無災損或人員傷亡通報。

該火山上月爆發時，導致數十個往返峇里島（Bali）的航班取消。當時大量火山灰落在火山周邊地區多個聚落，並迫使至少一座村莊的居民撤離。

勒沃托比火山男峰去年11月多次噴發，造成9人死亡及數以千計人被迫撤離，許多飛往峇里島的國際航班取消。

不過該火山今天再度爆發後，目前暫無航班取消的通報。

印尼 國際航班 峇里島

延伸閱讀

不只新燃岳！熊本阿蘇山火山活動日趨活躍 警戒等級上調

日本九州火山濃煙衝五千公尺 航班大亂、觀光業憂風評受損

日本九州新燃岳持續噴發 火山灰致鹿兒島機場65架航班取消

雅英女神最愛吃！達美樂火山披薩新口味5折嘗鮮、買再送限量卡包

相關新聞

印尼勒沃托比火山再噴發 巨大灰柱噴18公里高

印尼當局表示，東部的勒沃托比火山男峰今天上午噴發，噴出高達18公里的巨大火山灰柱。該火山幾週前也曾爆發，導致數十個往返印...

日櫻島火山爆發噴3千公尺高空 「山體膨脹」

日本九州鹿兒島縣櫻島的南岳火山6日上午噴發，火山煙霧直噴3000公尺高空，當地自5日起便觀測到「山體膨脹」的地殼變動。另...

熱浪侵襲 野火蔓延歐洲多國 土耳其1周600起

土耳其、法國和希臘等歐洲多國5日爆發多起野火。熱浪侵襲多日之後，這些國家南部的消防人員無不疲於奔命、忙著滅火。

安排2日本女飛新加坡賣淫9天 男馬伕遇掃黃與妓女同被捕

安排跨國賣淫，仲介人當然有罪。1名馬來西亞男子「由低做起」成為賣淫集團馬伕，安排2名日本女子飛往新加坡1間酒店賣淫9天…

英年早逝！利物浦「永遠的20號球員」全球追悼

葡萄牙國腳、英超豪門利物浦主力前鋒迪奧戈．若塔（Diogo Jota）之死震驚全世界的足球迷。先前利物浦不曾讓任何一個號碼「退休」，但是這次為若塔首開先例，成為永遠的利物浦20號球員。

國際名校論文嵌隱藏指令 對抗AI成正義還是評價操控？

日常生活應用生成式AI的場合愈來愈多，研究者在撰寫期刊論文，它就是非常好的輔助工具。不過有外國媒體調查發現，日本早稻田大學、南韓科學技術院（KAIST）等至少有8國家、14所知名大學的英文研究論文，對大型語言模型下達「隱藏命令」，要求給予這篇論文高度評價。論文的共同作者受訪時，有人承認不恰當，有人反駁是為了對付「懶惰的審查人」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。