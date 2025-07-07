安排2日本女飛新加坡賣淫9天 男馬伕遇掃黃與妓女同被捕

安排跨國賣淫，仲介人當然有罪。1名馬來西亞男子「由低做起」成為賣淫集團馬伕，安排2名日本女子飛往新加坡1間酒店賣淫9天，便可賺取3,000至4,000新加坡元（約新台幣6萬9至9萬2）。而新加坡警方早前進行掃黃行動拘捕男伕及妓女共3人，法官判處男被告入獄1年，罰款4,000新加坡元（約新台幣9萬2）。

男被告「由低做起」

當地媒體報導，25歲男被告吳文宏（譯音）來自馬來西亞，2024年8月，吳男受到1名王姓男子招攬加入網上賣淫集團，吳男最初只是「低層員工」，負責和顧客接洽、向妓女收錢、將錢換成外幣等工作，愈做愈純熟，佣金由10％升至20％。

「榮升」成為馬伕 安排2日女跨國賣淫

去到2025年1月，王男被捕後，吳男「榮升」成為馬伕，聯絡1名日籍「舊員工」今年2月27日至3月7日再度飛往新加坡賣淫，對方聞言答應，而且邀請另1名女友人一同前來賺錢。吳男確定行程後，就開始在各個平台進行宣傳，同時訂了酒店房間進行佈置。2名日本女子在新加坡逗留9天，吳男扣除她們薪金、訂房費用等，自己賺取3,000至4,000新加坡元（約新台幣6萬9至9萬2）。

警方掃黃拘3人

但到了最後1日、即是3月7日下午5時許，新加坡警方展開掃黃行動，在該間酒店內拘捕吳男和該2名日本女子，她們年齡分別是26歲和27歲。

男被告囚1年 罰款4,000新加坡元

吳男被控9項抵觸《婦女憲章》經營賣淫活動，6月30日承認其中5項控狀，餘下罪行交由法官判刑時考慮，控方指出被告是賣淫集團管理層，不但和顧客和妓女接洽，而且安排酒店房間，促請法官判處入獄11至13個月，以及4,000新加坡元（約新台幣9萬2），法官判處男被告1年有期徒刑，罰款4,000新加坡元（約新台幣9萬2）。

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文章授權轉載自《香港01》