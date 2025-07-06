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捷克節目虛構「中國行」影片爆紅 測網紅對陸警覺

中央社／ 記者劉郁葶布拉格6日專電

捷克知名YouTuber米基斯卡在一支影片中展示，如何用虛構的「中國之旅」吸引捷克網紅參與，藉此測試網紅的道德感與對大陸的警覺性。影片上線後，累積157萬次的觀看數，被捷克網友稱為「最佳公民教育素材」。

捷克YouTuber米基斯卡（Martin Mikyska）在他的YouTube節目設局測試網紅是否願意接受免費的大陸旅行邀約。他向40位網紅發出「中國之旅」的邀請，聲稱旅費全額支付，有7人前往面試。

米基斯卡的團隊向這幾位網紅介紹旅遊行程，包括參觀萬里長城、成都的大熊貓保護區，以及拜訪「中國島嶼台灣」，藉此測試網紅的警覺性，與對敏感地緣政治議題的認知程度。

儘管他逐步暗示，這趟旅程是由極權國家策劃的宣傳活動，將向大陸觀眾灌輸特定訊息，仍有幾位捷克網紅對此旅行感興趣。

這支標題為「我們邀請了網紅去大陸旅遊，結果如何呢？」（Pozvali jsme influencery na výlet do Číny .Jakto dopadlo?）的影片自5月中上線後，截至7月初已累積157萬次觀看數，捷克網友紛紛留言「這是公民教育課程的完美素材」、「謝謝你揭露網紅的虛偽」等。

●捷克網紅赴中拍片遭批 情報局警告恐淪為大陸宣傳工具

這支影片是對捷克網紅米哈雷克（Jan Michálek）去年前往大陸拍片的回應。米哈雷克在Instagram上擁有22.4萬粉絲、TikTok上近百萬追隨者，是捷克知名的網紅。

米哈雷克去年自豪地分享，他受邀前往大陸拍片。他說，在拍攝過程中約有8台攝影機，拍攝內容將在大陸的電視或媒體網站上播送，但他自己也不太確定最終用途。

據捷克主流媒體iDNES.cz報導，捷克安全情報局（BIS）與專家對此發出警告，赴中拍片的網紅過於「天真」，這類行為可能陷入大陸的宣傳操作。

捷克安全情報局發言人施蒂哈（Ladislav Šticha）指出，這正是大陸一貫的操作模式。大陸長期試圖影響世界對大陸形象的看法，塑造大陸作為經濟與政治強權、未來之國的形象。

●大陸只展示想讓人看見的一面 其餘一律掩摀遮蓋

施蒂哈表示，大陸為此動用各種宣傳工具，目的是「展示想讓人看見的一面」，同時對人權、少數民族、對鄰國的壓迫、網路間諜等負面則極力隱藏。

施蒂哈認為，對政治人物，中方的目的通常是影響決策；對學術界是想取得技術、專利；而針對記者和網紅，則是要向廣大受眾散播對大陸有利的形象與說法。

施蒂哈說，大陸經常以「全包式招待」吸引政治人物、學者、記者、藝人，甚至包含如今的網紅。這些人只能看到大陸當局想讓他們看到的事物，無法自由接觸其他地點或人士。

他補充，「我們雖然生活在民主社會，享有言論自由，但也需承擔個人責任。國家不能也不會禁止人們前往大陸或散播其正面形象，但社會應該建立自我防衛機制。」

施蒂哈強調，捷克依賴大陸商品與原料、資訊科技產品，大陸科技參與捷克的關鍵基礎設施與通訊設備，可能危及經濟與網路安全。而俄羅斯更具威脅，其目的是讓捷克再次淪為其勢力範圍，「宣傳大陸與俄羅斯，就等同於損害我們自身的國家利益與公民利益。」

●大陸擴大對外宣傳策略 「漂白」形象掩蓋人權議題

國際事務協會AMO大陸專案負責人卡拉斯科娃（Ivana Karásková）補充，讓網紅赴中拍片是大陸對外宣傳全球策略的一環。過去大陸主要針對政治人物、商人、媒體與學者，如今也納入能影響特定觀眾群的網紅。

她表示，大陸特別關注批評中共的言論，長年研究新疆議題的德國人類學者鄭國恩（Adrian Zenz）就長期遭受中方網軍攻擊，目的在壓制批評的聲音、影響國際輿論。

卡拉斯科娃指出，捷克網紅赴大陸拍片的原因之一，是對大陸影響力的不了解與天真，以及金錢誘因。大陸常提供全額補助與豪華待遇，而這些網紅則成為傳播大陸敘事的管道。

她警告，這是對大陸政權的「漂白」，讓人忽略大陸人權議題。此外，這類合作關係多數不透明，使大陸敘事能悄悄滲入捷克社會。

卡拉斯科娃說，大陸過去曾透過付費文章、媒體投資與私營電台合作來進行宣傳，雖然這些策略已被揭露，但大陸依然持續尋找新的方法影響國際輿論。

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