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嚴重毆打並活埋…立陶宛殘忍虐犬案 6萬人連署促加重虐待動物刑責

中央社／ 維爾紐斯6日專電
示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

立陶宛日前一起遭人嚴重毆打並活埋的犬隻獲救事件引發社會關注，動保團體與民眾呼籲政府對虐待動物行為加重處罰，迄今有近6萬人簽署請願書，要求強化法律制裁力道。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，6月中一隻名為高斯的狗在中部城鎮阿廖加拉（Ariogala）遭到嚴重毆打後被活埋，所幸在警方介入下成功獲救。立陶宛動物保護組織Nuaras負責人古斯泰提涅（Jurgita Gustaitiene）表示，這是她多年來見過最為殘忍的動物虐待案例之一。

古斯泰提涅指出，立陶宛現行法律對於動物虐待的認定標準不夠明確，導致部分案件難以適用刑法。即使動物受到嚴重傷害，只要未死亡，多數情況下僅會被處以行政罰款，而非刑事責任。

根據警方統計，今年截至目前，立陶宛已發生7起涉及動物重傷或死亡的刑事案件，去年同期為25起，前年則有46起，顯示整體趨勢逐漸下降。然而，僅屬行政處罰的虐待案件則有52起，較去年的46起略為增加。

依據立陶宛行政罰法，若動物面臨死亡或致殘風險，施虐者可被處以900至3200歐元（約新台幣3至11萬元）罰鍰。若造成動物死亡或嚴重傷害，依刑法可判處公共勞役、罰金、拘役或最長一年有期徒刑。

儘管如此，動保人士批評現行法規提供太多替代性處罰方式，使得實際判處徒刑的情形極為罕見。

一位長期關注動物權益的倡議者斯特拉茲迪涅（Asta Strazdienė）指出，即使刑期設為1年或2年，法院往往仍選擇罰金或其他替代處罰，導致刑罰威嚇力有限。她認為應該將刑度提高至4年，以加強執法機關的處罰依據。

本次請願書發起人主張將最低罰款提高至6000歐元（約新台幣20.5萬元），並設立至少2年有期徒刑，目前已得到逾6萬人連署支持。連署將於10月中截止，屆時請願書將提交給立陶宛國家食品和獸醫服務局（VMVT）與立陶宛國會審議。

動保團體 死亡 立陶宛 罰款 虐待動物

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