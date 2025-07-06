捷克促長者編寫維基百科 台灣青年借鏡啟發社會創新

維基媒體基金會捷克分會推動「長者編寫維基百科」計畫，鼓勵銀髮族為維基百科編撰文章，促進跨世代知識傳承，也同時從中獲得成就感。台灣學生赴捷克與長者交流，思考如何將此經驗帶回台灣，推動社會創新。

台南護理專科學校近日率學生參訪維基媒體基金會捷克分會（Wikimedia ČR），與撰寫維基百科的長者交流。

台南護專帶隊老師程涂媛告訴中央社記者，「長者編寫維基百科」（Seniors Write Wikipedia）計畫讓長者們從原本可能感到失落、空虛的退休生活中重拾價值。學生們透過與長者們交流，觀察到社會雙贏的可能性，也應思考如何將此經驗帶回台灣，推動在地化的社會創新實踐。

程涂媛說，護理學生雖專注於技術訓練，但也應關注人本關懷與心理層面，「真正的照顧，不只是身體的照護，還要能滋養內在心靈。」

維基媒體教育推廣計畫經理舒伯特（Lucie Schubert）表示，此計畫能促進跨世代互動、填補內容落差，以及提升知識來源的多元性。他們觀察到許多退休長者具備豐富的知識背景，以及可自由運用的時間，適合擔任維基百科編輯志工。

舒伯特分享，這些捷克長者們多半在家中編輯，根據自身興趣與專長自由發揮。有的長者為家族中具影響力卻未被記錄的人物撰寫條目，也有人致力編輯藝術內容，或是寫知名的樹、地標、生平傳記，或鐵路車站等，貢獻多元。

舒伯特說，每位長者的創作量差異大，有人一篇文章要花上兩個月，也有人一天就能完成一篇。「但即便只有一頁，背後的考證與資料蒐集工作卻非常繁複。有人甚至為一篇文章建立多達200個參考資料。」

在編輯流程方面，舒伯特說，維基百科有一套完整的志工審核制度。初學者所撰寫的新文章，會在發佈前進到「沙盒」（Sandbox），經由管理員進行品質與事實審查，確認後再正式發布到公開空間，以免文章受質疑或被刪除。

目前「長者編寫維基百科」已推行逾10年，累積約700至800位銀髮族參與，其中約120位仍活躍在社群中，有些甚至定期參加「維基編輯馬拉松」（Edit-a-thon）活動，持續貢獻知識。

參與編寫維基百科的長者斯塔斯特尼（Frantisek Stastny）表示：「當你退休之後，每天這8小時突然就空了出來。而撰寫維基百科，可以讓這些空閒時間變得有意義，也能發掘更多關於自己國家的知識。」

舒伯特表示，他也鼓勵台灣長者們撰寫維基百科，「中歐對於台灣人民生活的資訊很有限，而維基百科能幫助我們增進對貴國的了解。」

台南護專四年級學生許謦翔表示，與長者們實際交流後，深感他們博學多聞、經驗豐富。其中一位長者為撰寫維基百科條目，曾親自走訪超過200個地點，令他印象深刻。透過這次計畫，不僅讓他更理解他們的真實想法，也為自己的社會創新計畫帶來啟發。