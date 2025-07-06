台加藝文節登場！卑詩省宣布7月為台灣傳統月 邀民眾認識台灣

第7屆台灣加拿大藝文節熱力登場，多位加拿大政要到場祝賀，表達支持台灣的信念。卑詩省政府也宣布7月為「台灣傳統月」，邀請民眾在每年盛夏時節，一起認識和頌揚台灣社區的文化和貢獻。

今天在溫哥華市中心舉行的藝文節開幕式以十足台灣味拉出序幕，整個大背景由台灣畫家湯劍台所繪製，呈現黑熊、藍鵲、三太子等台灣元素；而來自台灣的「愛舞」與「三個人」兩大團體則攜手演繹台灣傳統樂舞之美。

加拿大聯邦議員、卑詩省議員、溫哥華市和本拿比市議員等十幾位貴賓共同慶祝首屆「加拿大台灣傳統月」，享受濃厚的台灣美食與人文嘉年華。

執政自由黨台裔國會議員張瑋麟（Wade Chang）帶來總理卡尼（Mark Carney）的祝賀信，讚揚台灣社區的貢獻和藝文節的豐富性，他說：「這個活動提醒我們台灣社區只會變得更強大堅韌，因為我們團結一致、看見彼此、感受彼此。」

3位長期挺台的保守黨議員古柏（Michael Cooper）、吉努斯（Garnett Genuis）和范博愛（TakoVan Popta）的出席獲得現場熱烈掌聲。

曾在加拿大國會力挺台灣加入世界衛生組織（WHO），並現場大聲拼出台灣的英文「T·A·I·W·A·N」6個字母，被封為「拼字哥」的古柏承諾將繼續推動「加台關係架構法」，進一步深化與台灣的經貿和戰略夥伴關係。

卑詩省政府有多位官員到場，擔任內閣廳長的康安禮代表省政府正式宣布7月為「台灣傳統月」，讚揚台灣社區幾十年來對卑詩省和加拿大的卓越貢獻，這樣的註記，是希望促進民眾進一步認識和頌揚台灣。

藝文節主辦方台加文化協會會長蔡雅玲說，今年的活動規模再升級，首度呈現「雙城記」。先在溫哥華一連3天登場，隨後移師素里市（City of Surrey）繼續舉辦，讓更多民眾體驗各類型的音樂、舞蹈、繪畫、電影等文化元素，還有道地的台灣美食、特色商品等。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣和觀光署駐舊金山辦事處主任李思賢則是台灣旅遊推銷高手，鼓勵加拿大人到台灣探索，無論是攀登玉山、騎自行車穿越台東金色稻浪，還是逛各地夜市，都是最令人難忘的冒險。

溫哥華居民Darcy是個標準的台灣粉絲。他曾在2017年到台灣短暫旅遊後愛上台灣，現在依然常追蹤台灣動態，對台灣的流行文化、甚至棒球榮獲世界冠軍等消息都瞭若指掌，他計畫近期再到台灣玩透透。

活動現場設立的大型互動壁畫和留言板也深受民眾青睞，許多人或是作畫塗色、或是寫下隻字片語，都代表他們熱愛台灣、支持台灣的心念，即使是不同族裔背景的人，都產生了共鳴與連結。