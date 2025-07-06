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菲律賓也被波及！丹娜絲颱風發威 菲律賓北部萬餘民眾受影響

中央社／ 馬尼拉6日專電

正吹向台灣西部沿海地區的颱風丹娜絲（Danas），連日來已為菲律賓北部帶來強風與大雨，影響超過1萬3000名居民，未傳重大災情和民眾傷亡報告。

丹娜絲原為在菲律賓呂宋島西北方200公里形成的低氣壓，今天上午8時增強為颱風，菲律賓氣象局預測將沿台灣西部沿海地區向北吹襲，7日晚間8時成為強烈熱帶風暴（severe Tropical Storm）。

雖然丹娜絲已離開菲律賓責任區（PAR），但仍為菲律賓北部地區帶來風雨，菲律賓氣象局（PAGASA）也為菲律賓最北端的巴丹群島（Batanes）發布強風警報。

根據菲律賓災難風險減緩暨管理委員會（NDRRMC）今天發布的災情報告，過去數日，菲律賓北部有3773戶家庭的生活受到丹娜絲影響，相當於1萬3006人，其中有18人被疏散至避難中心，另3000多人接受了物資援助。

另一方面，呂宋島中部25個地區發生淹水及土石流，5座市鎮供電中斷；3日及4日有包括馬尼拉在內219座城鎮的學校，因惡劣天候停課。

截至今日，菲律賓災難風險減緩暨管理委員會尚未接獲民眾傷亡通報。

菲律賓社會福利部已在可能發生嚴重災情的地區，預先放置300萬包救災物資，並備妥30億披索（約新台幣15億3700萬元）救災金，隨時可以支援地方政府。

菲律賓氣象局表示，丹娜絲有可能於8日上午轉彎，當天傍晚以熱帶風暴的姿態登陸中國東部沿海地區。

丹娜絲颱風 氣象局 菲律賓

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