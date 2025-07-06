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喝「這種咖啡」恐傷眼！黃斑部退化風險增7倍 研究曝改喝1物提神又護腦

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
咖啡示意圖。圖/AI生成
咖啡示意圖。圖/AI生成

每日郵報報導，早上喜歡喝即溶咖啡小心眼睛「受累」。一項研究發現，偏好即溶咖啡的人，罹患黃斑部退化的風險高出最多7倍。想提神又顧健康，不妨改喝抹茶，不只溫和提神，還有穩定能量、認知功能維持、顧口腔、輔助燃脂與抗老化等5大好處。

中國大陸學者在6月出版的《食品科學與營養》期刊（Food, Science and Nutrition）中指出，即溶咖啡和年齡相關性黃斑部退化病變（AMD）有關聯。

AMD是視覺細胞集中的黃斑區出現退化引起病變，患者會出現視力模糊、中央視野有黑影等症狀，病情嚴重甚至會導致失明，是已開發國家長者失明的主要原因。

該研究發現，偏好即溶咖啡的人罹患AMD的可能性相較偏好其他類型咖啡的人高達7倍。研究人員認為，這種關連可能與即溶咖啡的製作有關，過程會釋放一種名為丙烯醯胺（acrylamide）的化學物質，該物質可能進入血液並損傷視網膜。

反之，另有研究指出，抹茶有助於降低血壓與發炎反應，並能提升警覺性與專注力。抹茶中的抗氧化物亦與降低慢性病、癌症及與老化相關疾病的風險有關。

每日郵報報導指出，改喝抹茶既能享有咖啡因帶來的提神效果，還有至少5大好處。

1. 穩定提神、能量持久

根據哈佛醫學院的刊物《哈佛健康》（Harvard Health），每240毫升抹茶含有約38至89毫克咖啡因，略低於咖啡的100至120毫克。雖然咖啡因含量較低，但抹茶提升能量的狀態更穩定且持久。

喝咖啡時，能量會迅速飆升，但幾小時後也會突然崩跌；喝抹茶則同樣能提升精神，但這種高峰能維持數小時，帶來穩定的能量來源。

此外，抹茶不會造成突然疲乏崩潰，體內能量水平會在數小時內逐漸下降。

2. 認知力提升更勝咖啡因

抹茶中的茶氨酸（theanine）可延緩咖啡因釋放速度，避免暴衝與崩跌，結合咖啡因可提升注意力。2024年一項研究指出，抹茶有助改善社會認知功能，如準確解讀他人情緒，這是診斷失智症的重要指標；2020年也有研究發現，女性飲用抹茶，其認知功能明顯改善。

3. 維持口腔健康

抹茶中的抗氧化物有助抗菌、減少牙菌斑與牙齦疾病，相較咖啡不會造成口氣或牙齒染色。

4. 輔助減重與燃脂

天然成分能促進代謝、提升能量，作為運動前飲品不會提高血壓或皮質醇，是更安全進入燃脂狀態的選擇。

5. 對抗老化與慢性病

抹茶富含抗氧化物有助降低高血壓、發炎與慢性疾病風險，對抗老化。

多項與抹茶相關研究發現，雖然抹茶的咖啡因含量少於咖啡，但是能溫和提神，還有穩定能量、認知功能維持、顧口腔、輔助燃脂與抗老化等許多好處。新華社
多項與抹茶相關研究發現，雖然抹茶的咖啡因含量少於咖啡，但是能溫和提神，還有穩定能量、認知功能維持、顧口腔、輔助燃脂與抗老化等許多好處。新華社

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