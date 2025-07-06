鹿兒島規模4.8地震 十島村第二批46人撤離

日本鹿兒島縣吐噶喇列島近海今天下午2時7分（台北時間1時7分）發生規模4.8地震，最大震度5強，無引發海嘯風險。與此同時，十島村惡石島今天第二批46人搭乘渡輪撤離。

根據日本氣象廳資料，震央在吐噶喇列島近海，震源深度20公里，推定規模4.8，在鹿兒島縣十島村觀測到震度5強，奄美市、喜界町觀測到震度2，大和村、宇檢村、瀨戶內町、龍鄉町、天城町、伊仙町震度1。

時事通信社報導，吐噶喇列島最近地震頻傳，十島村安排希望疏散到外地的島民離開，4日惡石島首批13人撤離，今天上午來自惡石島、小寶島的46人搭乘村營渡輪出發，預計傍晚抵達鹿兒島港。這是惡石島第2批撤離居民，小寶島則是首次有居民到島外避難。

吐噶喇列島近海從6月21日開始不斷發生地震，3日在惡石島觀測到震度6弱，5日和6日也都觀測到震度5強地震。