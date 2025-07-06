時隔百年塞納河開放游泳 市民排隊搶先下水大呼過癮

一世紀的承諾與治水工程後，巴黎塞納河5日終於再次開放民眾下水。今天一早就有民眾排隊，搶當第一批泳客。有民眾告訴中央社記者，水質雖不到清澈，但也還不錯。重點是氣氛很好、乾淨且安全，能在河中游泳消暑令人非常開心。

從今天開始，巴黎人整個夏季都將能在塞納河中游泳。巴黎市共開放3個點，免費入場，讓民眾繼一個世紀之後，再度享受徜徉在塞納河中的快樂。

巴黎2016年啟動的「游泳計畫」，由法國政府與巴黎市政府共同推動，旨在改善塞納河與其上游馬恩河（Marne）的水質。去年巴黎奧運塞納河為三鐵等開放水域游泳比賽場地，當時市府就承諾，今年夏天要讓民眾下水消暑，使河川整治成為巴奧留下的重要資產。

儘管巴黎今早氣溫約22度，與前幾日熱浪來襲比起來稍有涼意。不過泳池一早上午8時開放後，就有民眾前來河畔排隊入場，想要做第一批入水者。

「瑪麗支流」（Bras-Marie）位於巴黎蛋黃區，以浮標圍出的天然泳池面積雖不大，卻與巴黎文化最早起源地聖路易島（Île Saint-Louis）為鄰。

參與三鐵的巴黎市民薩賓（Sabine）告訴中央社，在巴黎奧運期間看到塞納河作為開放式水域賽場時，就希望也有機會下水。今天她排了40分鐘的隊，但氣氛很好，市政府提供餅乾，附近民眾還帶來咖啡分給大家。

百年禁令解封，高提耶（Gauthier）和史特拉（Stella）也一早前來，「要排隊，我們等了15分鐘，不會等很久，還有免費的餅乾和飲料。能在這個重要時機前來真的很棒，我們想要參與這個時刻」。

「伯西河道」（Bercy）泳池位於法國國家圖書館（BNF）對面，面積最大，共設有2個泳池與日光浴場地，能容納300人於泳池內，共700人進場。橋上，路過民眾也好奇張望這座新開張的天然大泳池。第三個點則是位於巴黎西邊的「格勒內碼頭」（Grenelle）。

居住巴黎多年的薇若尼卡（Véronica）來自德國，她和來自瑞士的艾瑞卡（Erica）帶著輕鬆愉快的步伐從伯西泳池走出。

薇若尼卡告訴記者，「這真是很棒的主意，辦得非常好，提供防曬乳，有很多工作人員，還有淋浴間跟很乾淨的廁所。唯一比較好笑的，是必須戴著黃色浮球，當然我理解這是為了安全」。

騎著單車前來的凡妮莎（Vanessa）說，「很棒，人不會很多，水感覺也蠻乾淨的。氣溫完美，不太冷也不太熱，一切完美」。一旁的亞尼克（Yanick）笑著補充，「安全也做得很棒，救生員跟泳客人數幾乎差不多」。

講到不少人關切的水質，薩賓告訴記者，「水很不錯，當然不是清澈透明，是綠色的。但水很柔軟，也蠻溫暖的。周邊沒有很多噪音，游起來很舒適」。

高提耶表示，「我有信心，若他們開放泳池，就表示有檢測，有採取衛生措施，我覺得不會有問題」。

薇若尼卡說：「這對無法出門度假的家庭而言是很棒的機會，能免費游泳，還有救生員在旁，讓人感覺非常安心。很棒，巴黎一百分。」

亞尼克對巴黎治水的進展感到滿意，不過他幽默表示，「明天再跟您說（水質）如何，看我們有沒有生病，或有皮膚狀況。目前為止還好，我們還活著」。

塞納河自1923年起禁止游泳，水質不斷惡化。前總統席哈克（Jacques Chirac）於1990年曾發下要讓巴黎人在塞納河裡游泳的豪語。直到今日，這張歷經多任政府的支票總算兌現。

時隔一世紀，薩賓表示，「我們真的超級幸運，我曾經看過很老的照片。不曉得這能持續多久，所以我趕快抓住機會」。

艾瑞卡則指出，「能在100年後，在巴黎游泳真是太棒了。過去是禁止下水的，現在我們能在塞納河消暑，一定要來試試看」。