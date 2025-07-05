大廚壓箱絕活傾囊相授 台灣美食印度飄香

中央社／ 新德里5日專電

來自台灣的大廚搬出壓箱寶，在印度的示範教學中傳授台菜製作秘訣，德里的廚師們拚命記下筆記，希望能復刻台灣大廚的好手藝。台灣大廚的廚藝也讓美味的台菜，原汁原味的在德里呈現，讓印度人吃完讚不絕口。

僑務委員會「2025台灣美食國際巡迴講座」在印度德里進行3天活動，除從台灣邀請喜來登酒店的的李佳其、廖泰竣兩位名廚進行示範教學，讓德里中餐館的主廚及對烹飪有興趣的僑胞，對正宗台菜料理有正確的認識。

李佳其在示範教學中，示範五味軟絲、三杯雞、五柳枝鮮魚的作法，他在過程中仔細的講述了這3道菜的特殊之處，並耐心的解說製作的要點，還不藏私地分享獨門秘方，在部分食材不易在印度取得的情況下，他甚至貼心地幫大家找到替代品。

李佳其的示範教學精彩，讓印度餐飲業者代表聽得聚精會神，也仔細抄下筆記，紛紛表示這次的示範讓他們「觀念一新」，也對正宗台菜料理有更正確的認識。

李佳其表示，這次利用在印度比較容易取得的食材及調味料來製作台灣料理，盼與印度的朋友分享台灣的味道，也希望台灣美食能打開印度朋友的心，期待他們未來能到台灣旅遊、品嚐最原汁原味的台灣料理。

其中一名參加示範教學的印度廚師表示，印象最深刻的應該是三杯雞，他自己通常的作法都是「一鍋到底」，把佐料、雞肉一起大火拌炒，但台灣來的廚師手法很仔細，先用小火爆香佐料，再用大火乾煎雞肉，最後才混在一起將水分收乾，把醬料跟雞肉的香氣逼出來，吃起來真的更為好吃。

今年適逢台灣與印度互設代表處30週年，印度台商總會、德里台商會在駐印度代表處的協助下，除請來這兩位台灣大廚到德里示範其精湛的廚藝，也透過以兩人製作的美食款待重要貴賓，來推廣道地台灣美食，並讓台商、僑民透過滿滿一桌「家鄉味」一解思鄉之情。

這次兩位台灣主廚配合印度素食貴賓的需求，將菜色分為葷食、素食兩套，葷食的菜色包括台灣五味軟絲、蒜泥白肉、醉蝦、煙燻鹽水鴨胸等前菜，及台灣三杯雞、台灣八寶一品封肉、紅蟳米糕等主餐，並有湯品佛跳牆。

另外，也為素食者推出油香拌香菇、醋漬小蕃茄、蜂蜜紅蘿蔔、涼拌海帶絲等前菜，台灣三杯杏鮑菇豆腐、紅燒植物肉獅子頭、南瓜炒米粉等主餐，餐後的甜點則都是黑糖紅豆豆花。

駐印度代表葛葆萱表示，這是台灣首次在新德里舉辦美食節，也由於在印度難得可以吃到台灣美食，希望這次活動能讓大家有個特別的機會，可以欣賞並體驗到台灣豐富的飲食文化。

葛葆萱提到，台灣飲食遠近馳名，從活力四射的夜市小吃，到精緻的美食佳餚，都值得一一品嚐，尤其台灣還有超過6000家素食餐廳，可供素食者大快朵頤，不論葷食或是素食，每道菜餚都展現了台灣人對生活的熱情，和對細節的關注，同樣值得大家細細品嚐。

素食者韋瑪（Surbhi Verma）表示，南瓜炒米粉讓她十分驚艷，她表示，印度也有類似的食物，「但台灣口味很好吃，如果我跟朋友介紹台菜的話，一定會推薦這個。」

吃葷的葛洛瑞亞（Rachel Gloria）則認為，「五柳枝鮮魚」是她覺得最好吃的台菜。她表示，這道台菜的作法保留的魚本身的鮮美，但醬料的滋味也很特別，兩者的搭配十分完美。

「2025台灣美食國際巡迴講座」的印度站，7日起還會在清奈進行，之後將到馬來西亞、越南、日本、汶萊等地巡迴。

印度 素食者 美食

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