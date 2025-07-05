熱浪襲柏林 湖邊公園裸曬成民眾避暑日常

中央社／ 柏林5日專電

室內通常不裝設冷氣的柏林民眾如何捱過熱浪？柏林本週氣溫一度飆升至攝氏40度，市區街頭空無一人，湖邊與市中心泳池一位難求。面對熱浪來襲，居民選擇在湖邊喝啤酒、裸曬身體，展現自由的天體傳統與派對文化。

全球暖化，極端氣候頻繁影響人們日常生活，夏季向來涼爽的德國近年也難逃熱浪侵襲。本週三（7月2日）柏林氣溫飆升至攝氏40度，下週預計迎來第二波熱浪，平日熱鬧的市中心唱起「空城計」，街道上幾乎不見行人。

週末氣溫驟降至約攝氏25度，回到柏林夏季均溫，市中心與公園也恢復往日生氣。中央社趁氣溫宜人，訪問這些在高溫中消失了的柏林市中心居民，了解他們當天如何避暑、度過極端炎熱的一天。

多數受訪民眾表示，在高溫天氣下會前往湖泊或室外泳池避暑，也有人選擇待在家中、用窗簾遮光來降低室內溫度。

柏林與環繞柏林的布蘭登堡邦（Brandenburg）為冰河遺留土地，有超過3000個大大小小的湖泊。克莉絲蒂娜（Kristina）與克萊歐（Cleo）告訴中央社，大眾運輸方便抵達的湖泊經常人滿為患，柏林的公共泳池在高溫日也幾乎全數爆滿，市區需要更多可供消暑的空間。

拿著啤酒坐在公園聊天的亞力克斯（Alex）與伊凡（Ivan）說，他在高溫日其實也與今天相同，「只是那時我不是坐在草地，而是泡在河上的Badeschiff裡喝啤酒。」Badeschiff是柏林施普雷河（Spree）上一座河內泳池，是夏天深受年輕人歡迎的城市派對避暑地之一。

受訪者尚恩（Shawn）則觀察到柏林街頭穿著變化：「人們穿得很少，沒穿內衣、只穿透視T恤。我想這是文化使然，柏林比較自由開放。」

裸體在柏林從不是罕見景象，德國有「裸體文化」（Freikörperkultur，簡稱FKK）傳統，源於20世紀初的生活改革運動，強調以裸身親近自然，促進身心健康。

這種文化在前東德時期尤其盛行，東德初期一任文化部長貝歇（Johannes Becher）曾禁裸，強制公園和湖泊的裸體人士穿上衣服以「保護國民的眼睛」，遭大規模支持天體文化者抗議，知識份子反彈發起連署，東德政府最終讓步，允許人們在特定區域自由裸身。

根據官方歷史資料，到了1980年代，東德至少有60個官方天體沙灘，甚至連非指定區域也普遍容忍裸泳，是德國東部日常中重要的自由精神象徵。

不過隨近年極端氣候加劇，熱浪加上德國東部地區盛行的天體傳統與柏林派對文化，在接近自然的湖泊與公園曬肉的人越來越多，街上的年輕人也越穿越清涼。

奧斯納貝克（Osnabrück）大學皮膚科系主任約翰（Swen Malte John）提醒，高溫天氣使人穿著減少，皮膚長時間暴露在強烈紫外線下，恐在不知不覺中累積傷害，提高罹患皮膚癌風險。

根據聯邦統計局，德國每年約有30萬人罹患皮膚癌，且人數有不斷上升趨勢，其中以基底細胞癌、鱗狀細胞癌與黑色素瘤最為常見，皆與皮膚大面積過度曝曬陽光有關。

除了出於自由意願，有更多人因工作需求，被迫接受高溫下的陽光曝曬。受訪者凱倫（Karen）即特別關心在戶外工作的勞動者，認為道路工人、外送員等在烈日下工作可能升高罹患皮膚癌風險，支持德國現在部分在野黨提出的「高溫放假權」，保障勞動者的健康。

德國 柏林 高溫

延伸閱讀

與川普通話 澤倫斯基要求更多「愛國者」 德國願意埋單

影／「柏林愛樂12把大提琴」重返高雄 衛武營迎來世界天團

德國總理會王毅 王毅再籲「像當年一樣」支持中國統一

柏林熱浪來襲小學縮短上課 在野黨籲高溫停工權入法

相關新聞

巴基斯坦南部公寓倒塌釀16死13傷 當局持續搜救

巴基斯坦南部港市喀拉蚩（Karachi）一棟公寓昨天倒塌，迄今已造成16人喪命、13人受傷，救難隊今天在酷熱潮濕的天氣中...

永不獨行！悼念英超利物浦「永遠的20號球員」

葡萄牙國腳、英超豪門利物浦主力前鋒迪奧戈．若塔（Diogo Jota）之死震驚全世界的足球迷。先前利物浦不曾讓任何一個號碼「退休」，但是這次為若塔首開先例，成為永遠的利物浦20號球員。

百年禁令解封 巴黎塞納河開放民眾游泳消暑

法國巴黎塞納河（Seine River）今天上午開放民眾游泳，解除1923年禁令，讓居民和遊客在炎熱的天氣下清涼一下

英國10年大計全民抗肥 健保納減重藥 超市將限制買一送一

英國政府3日發布長達近170頁的「十年健康計畫」，重點包括改革健保體系、擴大應用人工智慧和數位創新科技，以及預防勝於治療...

與幼熊開心自拍成遺照...義遊客隔天遭母棕熊襲擊喪命

羅馬尼亞3日發生一起野生動物攻擊事件。一名機車騎士事發前一天才與幼熊自拍，並開心將照片發布在社群網路，卻在隔日遭母熊攻擊...

為何有災難預言？日本神祕學熱潮的時代產物

姑且不論「2025年7月大災難」預言是否會應驗，檢視龍樹諒的創作背景，可以看見半世紀以來日本靈異熱潮下的時代產物，也反映了不同年代的社會集體心靈與深層焦慮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。