巴基斯坦南部公寓倒塌釀16死13傷 當局持續搜救

巴基斯坦南部港市喀拉蚩（Karachi）一棟公寓昨天倒塌，迄今已造成16人喪命、13人受傷，救難隊今天在酷熱潮濕的天氣中努力搜救受困民眾。

法新社報導，這棟位於喀拉蚩利雅里（Lyari）地區的公寓在昨天上午10時左右倒塌，當地居民說，他們在公寓倒塌前不久聽到了公寓建築劈啪作響。

巴基斯坦相關當局表示，這棟公寓已被宣布是不安全建築，並於過去3年間向住民發出驅離通知，但房東和一些居民告訴法新社，他們迄今尚未收到通知。

喀拉蚩所在的信德省（Sindh）衛生部門指出，截至今天這起事件已導致16人殞命，另有13人受傷。

救難隊徹夜奮力搜救，而事故現場今早的氣溫攀升至攝氏33度。受害者家屬指稱，據信仍有至少8人受困瓦礫堆中。