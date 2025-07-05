與幼熊開心自拍成遺照...義遊客隔天遭母棕熊襲擊喪命

羅馬尼亞3日發生一起野生動物攻擊事件。一名機車騎士事發前一天才與幼熊自拍，並開心將照片發布在社群網路，卻在隔日遭母熊攻擊致死。

每日郵報報導，49歲的義大利遊客辛恩（Omar Farang Zin）當時騎著機車，行經中部阿爾傑什地區的喀爾巴阡山脈，遭到一頭兇猛的熊襲擊，將他拖進山溝。

警方與急救單位表示，有遊客通報這起攻擊事件，搜救人員花了一個小時才找到辛恩的遺體。

就在悲劇發生的前一天，辛恩曾在臉書上分享一系列照片，畫面中可見一頭大型棕熊離他非常近。他還分享一張與小熊自拍的照片，笑得相當開心，不料事隔一天就遭遇不測。

另一段由辛恩拍攝的影片可見，他騎著機車經過一頭在路邊的熊。「看那隻熊！」影片裡可以聽到他說，「好漂亮，牠朝我走過來了。」

羅馬尼亞當局事後證實，攻擊辛恩的熊已被捕殺。

羅馬尼亞棕熊數量約有1萬到1萬3千隻，當局正努力確保山區城鎮的居民和遊客安全。環境部的統計顯示，過去20年，羅馬尼亞有近30人遭熊攻擊致死。

去年，一名19歲女性與男友在登山時遭熊攻擊身亡。當時那頭熊把她拖走，從約100公尺高的懸崖上摔下去。根據少女男友的說法，那頭熊先咬住她的腿，把她拖離步道後再把她摔下懸崖。

救難人員趕到現場時，發現那頭咆哮的熊還在她的遺體旁徘徊。

去年，羅馬尼亞國會將年度捕殺棕熊的配額提高一倍，達到每年481隻，目的是控制熊群數量，並獵捕那些已經習慣進入城市覓食的熊。

野生動物專家指出，熊攻擊事件增加與人類行為有關，包括棲地因建設、伐木和氣候變遷而不斷縮減。