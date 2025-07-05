快訊

堅持養「烏龜奶汪」被說沒救了…他1原因不放棄結局淚崩：愛讓血肉瘋狂生長

不斷更新／丹娜絲颱風進逼 陸海空交通看這裡

末日後換特價手機！三星S25 Ultra現省萬元 iPhone 16 Pro Max優惠砍5千

聽新聞
0:00 / 0:00

與幼熊開心自拍成遺照...義遊客隔天遭母棕熊襲擊喪命

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
羅馬尼亞3日發生一起野生動物攻擊事件。一名機車騎士事發前一天才與幼熊自拍，並開心將照片發布在社群網路，卻在隔日遭母熊攻擊致死。圖／擷自臉書／Omar Farang Zin
羅馬尼亞3日發生一起野生動物攻擊事件。一名機車騎士事發前一天才與幼熊自拍，並開心將照片發布在社群網路，卻在隔日遭母熊攻擊致死。圖／擷自臉書／Omar Farang Zin

羅馬尼亞3日發生一起野生動物攻擊事件。一名機車騎士事發前一天才與幼熊自拍，並開心將照片發布在社群網路，卻在隔日遭母熊攻擊致死。

每日郵報報導，49歲的義大利遊客辛恩（Omar Farang Zin）當時騎著機車，行經中部阿爾傑什地區的喀爾巴阡山脈，遭到一頭兇猛的熊襲擊，將他拖進山溝。

警方與急救單位表示，有遊客通報這起攻擊事件，搜救人員花了一個小時才找到辛恩的遺體。

就在悲劇發生的前一天，辛恩曾在臉書上分享一系列照片，畫面中可見一頭大型棕熊離他非常近。他還分享一張與小熊自拍的照片，笑得相當開心，不料事隔一天就遭遇不測。

另一段由辛恩拍攝的影片可見，他騎著機車經過一頭在路邊的熊。「看那隻熊！」影片裡可以聽到他說，「好漂亮，牠朝我走過來了。」

羅馬尼亞當局事後證實，攻擊辛恩的熊已被捕殺。

羅馬尼亞棕熊數量約有1萬到1萬3千隻，當局正努力確保山區城鎮的居民和遊客安全。環境部的統計顯示，過去20年，羅馬尼亞有近30人遭熊攻擊致死。

去年，一名19歲女性與男友在登山時遭熊攻擊身亡。當時那頭熊把她拖走，從約100公尺高的懸崖上摔下去。根據少女男友的說法，那頭熊先咬住她的腿，把她拖離步道後再把她摔下懸崖。

救難人員趕到現場時，發現那頭咆哮的熊還在她的遺體旁徘徊。

去年，羅馬尼亞國會將年度捕殺棕熊的配額提高一倍，達到每年481隻，目的是控制熊群數量，並獵捕那些已經習慣進入城市覓食的熊。

野生動物專家指出，熊攻擊事件增加與人類行為有關，包括棲地因建設、伐木和氣候變遷而不斷縮減。

棕熊 羅馬尼亞

延伸閱讀

每年幫自己更新遺照！Lulu無懼末日「唯一遺憾這件事」

影／豐原茶行被潑漆警函辦3人 他們囂張半夜到茶行和警局溜狗和烏龜

疲老闆控妻家暴、外遇　出軌多名男性「員警、藥師成靈堂遺照」

手機鎖定畫面藏玄機？心理專家解析桌布暗示的性格傾向

相關新聞

與幼熊開心自拍成遺照...義遊客隔天遭母棕熊襲擊喪命

羅馬尼亞3日發生一起野生動物攻擊事件。一名機車騎士事發前一天才與幼熊自拍，並開心將照片發布在社群網路，卻在隔日遭母熊攻擊...

為何有災難預言？日本神祕學熱潮的時代產物

姑且不論「2025年7月大災難」預言是否會應驗，檢視龍樹諒的創作背景，可以看見半世紀以來日本靈異熱潮下的時代產物，也反映了不同年代的社會集體心靈與深層焦慮。

漫畫家龍樹諒「末日」前受訪：書腰文字是編輯所寫

7月5日的地震預言源自日本知名漫畫家龍樹諒的「預知夢」，FLASH雜誌在「末日」前夕採訪當事人，龍樹諒說，2021年發行...

末日預言近萬人同步看直播 鹿兒島一早規模5.3地震最大震度5強

日本的末日預言引起群體恐慌，日本漫畫家龍樹諒澄清是大眾要有防災的準備，並非7月5日發生大災難，網路更盛傳末日時間是日本時...

鹿兒島外海連日狂震創紀錄 地震頻率高到「破表」 一圖看懂

日本鹿兒島縣十島村的吐噶喇群島（Tokara Islands）頻繁發生地震，截至昨日已出現逾千次有感地震，創下歷年最高紀錄。

日災難預言 經損40億美元…亞洲多地旅客取消原訂行程

源自日本漫畫家夢境的7月5日地震與海嘯災難預言經媒體大肆報導，已導致飛日航班大減，香港等地觀光客湧現退訂潮，專家預估可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。